Гонки на собачьих упряжках: 7-9 марта в Иркутске пройдет чемпионат Сибири

Захватывающие, динамичные, зрелищные – именно так можно назвать гонки на собачьих упряжках. Какая сила, мощь и выносливость таится в этих милых четвероногих спортсменах, погоняемых каюрами! Лицезреть это воочию смогут иркутяне в ближайшие выходные. Чемпионат Сибирского федерального округа по ездовому спорту пройдет в столице Приангарья 7 - 9 марта. Стартовать спортсмены будут от ледокола «Ангара»: 7 марта начало в 12.00, 8 - 9-го - в 10.00. Вход свободный.

Соревноваться участникам предстоит в спринте и гонках на средние дистанции. Расстояние в спринте составляет до 25 км. А вот те, кто сразится на средних дистанциях, преодолеют 150 км – от Иркутска до Листвянки и обратно. На Байкале они смогут отдохнуть, оставшись там на ночевку. Возраст спортсменов чемпионата СФО - от 12 лет и до бесконечности, ограничений нет.

Как стать каюром

Если вы хотите попробовать себя в гонках на собачьих упряжках, то в первую очередь вам понадобится собака. Лучше всего, конечно, приобретать ездовые породы: маламута, хаски, самоеда. Но если вы не стремитесь в профессионалы, а просто хотите больше времени проводить со своим четвероногим другом, то на породу смотреть не нужно.

- Я всегда говорю, что если крокодил бежит и тянет упряжку, то это уже ездовой спорт, - шутит каюр с многолетним стажем - победитель престижной международной гонки «Калевала» Олег Тюрюмин. – Главное - это желание собаки бегать.

Тем более что сейчас видов, входящих в ездовой спорт, много и они разнообразны. Зимние: скиджоринг (пес в одной связке с лыжником), пулкинг (соревнование с использованием небольших саней, количество собак - от 1 до 4), гонки на упряжках (тут используются специальные сани – нарты, питомцев может быть от 2 до 16). Бывает, проводят и эстафеты, объединяющие несколько дисциплин. Дистанции также самые разные: до 40 км, до нескольких сотен км и даже марафоны от 500 км и выше.

А вот назвать ездовой спорт недорогим и доступным нельзя, ведь гонки на собачьих упряжках требуют постоянных вложений - как средств, так сил и времени.

- Во-первых, это траты на содержание питомца (корм, уход), во-вторых, беговым собакам нужны постоянные тренировки, - говорит президент Федерации ездового спорта Иркутской области, член сборной России Роман Константинов. – Три-четыте раза в неделю необходимо проводить полноценные занятия, а не только выгул, поэтому, приобретая ездовую собаку, сначала оцените свои силы. Это постоянная работа в тандеме, забота о питомце.

Куда обращаться и где купить амуницию

Второе и немаловажное - это покупка амуниции. К сожалению, в Иркутске нет специализированных магазинов. Чтобы приобрести снаряжение, каюрам приходится заказывать его через интернет или просить друзей из других городов выслать его. Правда, члены иркутской Федерации ездового спорта настолько дружны, что могут предложить дать свое на время, за которое человек решит, по душе ли ему гонки на собачьих упряжках. А еще в федерации подскажут, как начать тренировки, ведь специализированных секций в Приангарье пока тоже нет.

И еще имейте в виду, что к этому виду спорта можно приобщать и детей - лет с 10. А вот собаке должно быть больше года, чтобы не повредить нагрузками организм (костный, мышечный скелет) на стадии становления.

КОНТАКТЫ

Федерация ездового спорта Иркутской области - irkfes@gmail.com.

Узнать больше о гонках на собачьих упряжках и увидеть старты воочию можно в Байкальском центре ездового спорта в поселке Листвянка.

Что понадобится

Для зимних видов ездового спорта:

- ездовая шлейка для собаки;

- пояс для лыжника, участвующего в скиджоринге;

- потяг - амортизирующий трос, крепится к поясу человека (опять-таки для скиджоринга);

- лыжи, подходящие по росту палки, – для скиджоринга;

- упряж - амуниция, которая соединяет шлейки, потяги и крепит к нартам (саням);

- нарты, сани;

- ботинки для собак, участвующих в гонках на дальние расстояния. Берегут подушечки лап от травм.

Занимаемся летом

Стоит отметить, что ездовым спортом можно заниматься и в теплое время года. К тому же занятий только зимой, чтобы держать собаку в форме, явно не хватит.

Летом у спортсменов есть другие виды гонок:

- бесснежные, или драйленд, что в переводе означает «сухая земля»;

- каникросс - бег в связке человека с собакой;

- догтрекинг - можно не только бежать, но и идти, то есть менять скорость при необходимости;

- байкджоринг - одну или двух собак прицепляют к велосипеду;

- скутеринг - одного или двух четвероногих цепляют к специальному самокату;

- картинг – гонки на трех- или четырехколесной тележке с участием от 4 до 10 собак.

Немного истории

Когда-то ездовые собаки перевозили почтовые грузы и участвовали в исследовательских экспедициях. Однако в жизни человека всегда присутствуют азарт и тяга к развлечениям - так до нас дошли упоминания о гонках на собачьих упряжках как о спортивном турнире в середине XIX века: профессиональные каюры выясняли, кто первым доедет от города Сент-Пол в США до канадского Виннипега. В 1932 году гонки как демонстрационный вид спорта уже были заявлены на Олимпиаде в Лек-Плесиде.

В СССР же гонки на собачьих упряжках проводились только во время северных народных праздников. Это была дань местным традициям. Профессиональная гонка впервые прошла в 1990 году на Камчатке. Она получила название «Берегиня», ее протяженность была 250 км. В 1991 году была гонка «Надежда», которая из-за дистанции в 1920 км попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ну а в 2014-м профессиональные каюры объединились в Федерацию ездового спорта России.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Собаки изменили мою жизнь»

Именно так и не иначе считает одна из зарегистрировавшихся участниц чемпионата СФО по ездовому спорту - 29-летняя Дарья Клыкова. Купив однажды щенка хаски - «за красивые глазки», девушка начала изучать особенности породы.

- Им нужно постоянное движение, иначе они могут убежать или начать шкодить, - рассказывает Дарья. - В юности я каталась на лыжах и решила попробовать ездить с Роной.

Собака упрямилась до тех пор, пока у нее не появился напарник - начинающий каюр брала пса для тренировок у знакомых, а потом купила еще двух собак. Через год тренировок на соревнованиях в Иркутске Дарья уже завоевывала призовые места. На таком составе она и хотела остановиться, однако подобрала на улице самоеда. Видно было, что пес домашний, но…

- Хозяйка Арчи уехала в другой город, а собаку отдала родителям, но они с ней не справились. Поэтому я решила оставить ее себе, - говорит Дарья. – Теперь у меня четверо преданных друзей. Я стала заводчиком, а год назад открыла салон по уходу за животными. Собаки круто изменили мою жизнь: я нашла дело по душе, а моя маленькая дочь обожает питомцев!

В чемпионате этого года Дарья заявила о своем участии уже в дисциплине «нарты – 6 собак – 150 км» (для гонки двух псов придется одолжить). Такое расстояние команде предстоит преодолеть впервые.