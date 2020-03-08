2020-03-08T17:02:01+03:00
Общество

12 часов экстрима: экс-участница группы "Серебро" певица Елена Темникова провела весенние каникулы на Байкале

Елена Темникова отдохнула на Байкале [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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12 часов экстрима: экс-участница группы "Серебро" певица Елена Темникова провела весенние каникулы на Байкале. Фото: официальная страница Елены Темниковой в инстаграме lenatemnikovaofficial12 часов экстрима: экс-участница группы "Серебро" певица Елена Темникова провела весенние каникулы на Байкале. Фото: официальная страница Елены Темниковой в инстаграме lenatemnikovaofficial
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Бывшая солистка группы «Серебро», певица Елена Темникова на эти мартовские праздники решила сделать себе подарок, и на несколько дней отправилась, нет, не на жаркие пляжи Дубая, а в далекую Сибирь, чтобы отдохнуть на Байкале. Об этом королева российского «дип-хауса» рассказала на своей страничке в инстаграме, и конечно, выложила множество красочных фотографий с чистейшего льда, на побережье острова Ольхон.

- Байкал сегодня под снегом, - пишет Елена Темникова. - Если что, я почти на самой глубокой точке озера. Чудесный день. 12 часов экстрима. И самая приятная усталость сейчас. Тело стонет. Душа радуется.

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Байкал сегодня под снегом. Если что, я почти на самой глубокой точке озёра. Чудесный день. 12 часов экстрима. И самая приятная усталость сейчас. Тело стонет. Душа радуется.
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Также певицу поразили огромные сосульки на скалах. Отломив одну из них, Елена попыталась помахать ей как Д’Артаньян шпагой, но сосулька сразу сломалась. А еще Елене выложила снимок, как она пытается подышать на льдину, чтобы растопить ее. Отметим, что четыре поста на странице певицы набрали более 300 тысяч лайков. Зарядившись энергией Байкала, Елена Темникова отправилась на гастроли в еще более морозные края – в Якутск.

Добавим, что в это же время на Байкале побывал еще один знаменитый певец Mattrang. В его аккаунте также появилось несколько снимков и видеороликов с озера.

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Листай карусель. Место силы
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Досье «КП»

Елена Темникова

Родилась: 18 апреля 1985 года в Кургане.

Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла 3-е место во втором сезоне музыкального шоу «Фабрика звёзд».

В 2006 году вместе с продюсером Максимом Фадеевым образовала группу «Серебро». Уже в 2007 году этот коллектив занял 3-е место на Евровидении в Хельсинки. С 2014 года Елена Темникова начала сольную карьеру.

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Что я делаю на второй фотке?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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