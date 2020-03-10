«Пошли вон из моей жизни»: буйная иркутянка разгромила аптеку 8 марта

В иркутских соцсетях становится хитом видео погрома, который в одной из аптек устроила местная жительница. Ролик сняла провизор аптеки. Женщина, словно чувствуя, что через несколько секунд разразится грандиозный скандал, снимала на камеру покупательницу, которая судя по всему, пришла, чтобы сдать лекарства и получить за них деньги. Ей не понравились побочные эффекты, о которых якобы, ее не предупредили.

Дебош начался после того, как провизор ответила, что медикаменты возврату не подлежат. Сначала покупательница резким движением руки скинула пакет с лекарствами на пол, а затем начала крушить все, что видела вокруг: скинула кассовый аппарат, перевернула стол с компьютером. После этого, буйная дама уже собиралась выходить, но все же вернулась, чтобы перевернуть витрины. В конце досталось и провизору, у которой скандалистка выбила телефон из рук. Но даже после этого, сотрудница аптеки сохранила спокойствие, подняла смартфон и продолжила снимать, как клиентка кидает на пол и в нее, все, что попадается под руку, а также громко ругаться матами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/765506" frameborder="0"></iframe> Иркутянка устроила дебош, разгромив аптеку.Видео: "Инцидент Иркутск"

Аптеку неадекватная женщина вскоре все же покинула. Но через несколько секунд вернулась вновь, чтобы продолжить истерику, и крикнуть несколько непонятных фраз. При этом она даже умудрилась процитировать суперзвезду Сергея Зверева.

- Дрянь, чтобы увольнялась отсюда, - кричала женщина. – Пошли вон из моей жизни! Звезда в шоке! Это я звезда в шоке!

После столь эмоционального спича, дама толкнула и разбила стеклянный прилавок, добавив на прощание, что сама пострадала во всей этой истории.

В МВД факт погрома аптеки подтвердили. Оказалось, что иркутянка совершила его прямо в Международный женский день.

- Заявление поступило в полицию вечером, 8 марта, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас проводится проверка.

Пока полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, владельцы аптеки подсчитывают нанесенный ущерб. Оплатить его, скорее всего, придется самой дебоширке.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/765485" frameborder="0"></iframe> Иркутянка, устроившая погром в аптеке: "Пошли вон из моей жизни".Видео: "Инцидент Иркутск"

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