Санаторий «Кедр» - фабрика здоровья

Отдых в санатории - не об этом ли сегодня мечтают многие! И ведь под этим кроется целая философия нынешнего времени. Все больше и больше людей, особенно жителей мегаполисов, приходят к мысли о спокойном, неспешном отдыхе на природе, без резких перемен климата и, главное, с целью улучшить самочувствие и набраться сил на дальнейшие свершения. Если и вы за здоровый образ жизни, то отправляйтесь в «Кедр». Несколько часов в пути на машине или на поезде - и вы в живописном сосновом лесу, в экологически чистом месте: в санатории, который отвечает условиям лучших здравниц России.

От диагностики до специальных программ

Многопрофильный санаторий «Кедр» находится в городе Саянске Иркутской области. Открыт в 1990-е годы. Место благодатное: совсем рядом, на клюквенных болотах, добывают бессульфидную торфяную грязь. Она славится своими лечебными свойствами и хорошо помогает при самых разных заболеваниях. Есть, кстати, легенда, что в этих местах лечились воины Чингисхана.

Еще неподалеку действуют два минеральных источника. Целебная вода называется «Ордайская» широко применяется в оздоровительных процедурах. По своему химическому составу она сравнима с сочинской «Мацестой».

Эти дары природы позволили обустроить в «Кедре» грязе- и водолечебницы, а также создать единственную в регионе радоновую лабораторию и открыть отделение радонотерапии с водными и сухими радоновыми ваннами.

Фото предоставлены пресс-службой ООО Санаторий «Кедр»

Примечательно, что сегодня все это - не наследие советских времен, а современный многофункциональный комплекс, который отвечает высоким стандартам санаторно-курортного лечения. В 2019 году в бальнеолечебнице сделали ремонт, установили новые ванны, комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника «Акватракцион» и ванны подводного душ-массажа. Для удобства гостей разместили индивидуальные кабины.

Сегодня в «Кедре» можно пройти лечение от любых заболеваний. Здесь подберут процедуры, которые благотворно влияют на организм при самых разных недугах. Как говорится, от и до.

Фото предоставлены пресс-службой ООО Санаторий «Кедр»

«Кедр» предлагает более 200 оздоровительных и лечебных процедур. Это широкий спектр физиопроцедур, например Д Арсонваль или лазер, ароматерапия, акупунктура, грязевые и парафино-озокеритовые аппликации, ванны (сероводородные, жемчужные с солями, сухие, скипидарные и т.п.), души (Шарко, веерный, циркулярный и т.п.), массажи, аутокинезитерапия, спелеокамера, галокамера и многиедругие. Процедуры отпускаются каждый день, без выходных!

Кроме того, санаторий «Кедр» два года назад успешно внедрил новые методики для оздоровления и диагностики. Например, электроэнцефалографию, холтеровское мониторирование ЭКГ + АД, ультразвуковое исследование внутренних органов. Из процедур - внутривенное лазерное освещение крови, электросон, инфитотерапия и другие.

Фото предоставлены пресс-службой ООО Санаторий «Кедр»

В «Кедре» можно не только оздоровиться, но и пройти обследование, в том числе сдать анализы. Даже санаторно-курортную карту можно оформить здесь! Плюс ко всему, в санатории ведут прием узкие специалисты - невролог, уролог, гинеколог, кардиолог, эндокринолог, стоматолог. Кстати, по поводу стоматологии. Если у вас не было времени полечить зубы, то это можно сделать в санатории, причем на высоком уровне.

Одно из преимуществ - гости могут воспользоваться специальными лечебными программами. «Здоровая спина» и «Здоровые суставы» основаны на авторских методиках. Интенсивные курсы, включающие целый комплекс полезных и эффективных процедур, рассчитаны на 10 и 14 дней. Они позволяют не только снять боль, но и значительно улучшить самочувствие пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата - сколиозом, остеохондрозом, артритом и другими. Терапевтический эффект отмечают, как сами клиенты, так и врачи.

Фото предоставлены пресс-службой ООО Санаторий «Кедр»

Успешно лечат здесь и гинекологические заболевания. Есть и специальная программа «Женское здоровье». А «Детокс. Стройность. Тонус» поможет привести в порядок фигуру, справиться со стрессом, укрепить организм. По всем этим программам - от консультаций до назначений - ведут врачи-кураторы.

Еще одна из новинок: в 2019 году запущена программа по оздоровлению людей предпенсионного возраста, что сегодня особенно актуально.

Фото предоставлены пресс-службой ООО Санаторий «Кедр»

Кстати, «Кедр» сотрудничает с крупными компаниями, так что путевку можно получить от работодателя. Санаторий готов расширять список партнеров. Все вопросы можно решить индивидуально.

Ну и, конечно, для пенсионеров и тех, кто только готовится выйти на заслуженный отдых, отлично подойдет программа «Серебряный возраст», которая включает полезные процедуры для сердца, сосудов, суставов и других систем организма.

Уютные номера от стандарта до люкса

Санаторий «Кедр» отличает высокий сервис: вы выбираете удобную дату и время заезда, а доброжелательный администратор вас обязательно встретит, поможет с оформлением, размещением и ответит на все интересующие вопросы.

Санаторий рассчитан на прием до 300 человек. Спальный и лечебный корпуса, столовая и кинозал, все, что нужно для комфортного отдыха расположено в едином комплексе. Номера от стандарта до люкса, двухместное и одноместное размещение, возможность проживания семьей - каждый гость подберет для себя удобный и уютный вариант проживания.

Фото предоставлены пресс-службой ООО Санаторий «Кедр»

Как определиться с номером

При выборе номера нужно учитывать, что абсолютно все номера в санатории «Кедр» комфортабельные и оборудованы всем необходимым. В них есть телевизор, необходимая мебель, санузел. Дальше выбор зависит только от ваших предпочтений.

- Стандарт - максимально практичный и экономичный выбор. Выбор тех, кто ценит уют и комфорт, при этом тщательно следит за своим бюджетом. В номере предусмотрена возможность дополнительного места для детей.

- Стандарт+ - кроме стандартной комплектации в номере дополнительно установлен холодильник, сделан ремонт, обновлены мебель и техника. Для вас улучшенные условия при минимальной доплате.

- Улучшенный - если ваше настроение зависит от мелочей, которые вас окружают, выбирайте эту категорию. Современный дизайн в фирменном стиле санатория, постельное белье из текстиля высокого качества, особое внимание к деталям при комплектации номера - и вы наслаждаетесь не только невероятной красотой природы, но и стильным вариантом вашего проживания.

- Люкс - шикарный выбор для любого гостя. Двухкомнатный номер, состоящий из спальной, гостиной и ванной комнат. Приветственный комплимент от санатория и бесплатная парковка - приятное дополнение ко всем услугам тем, кто выберет данную категорию. По запросу гостей предоставляется дополнительное место.

Также в санатории есть специально оборудованный номер для маломобильных групп граждан. В номере предусмотрено все, чтобы отдых гостей с ограниченными возможностями был комфортен: расширена площадь, ванная комната с дополнительными поручнями, специализированная кровать с электроприводом, отсутствие порогов.

Фото предоставлены пресс-службой ООО Санаторий «Кедр»

Развлекательные вечера каждый день

Приятно удивит обширная развлекательная программа. И она отнюдь не «больничная». Скучать точно не придется! В перерывах между процедурами можно посетить занятия с фитнес-инструктором: пилатес, йогу, гимнастику. Найдется и много активностей на свежем воздухе. Скандинавская ходьба, утренняя зарядка - это как минимум. Номожно пройтись и по экологической тропе, которая пролегает по интересному маршруту в реликтовом лесу, или позаниматься на спортивных площадках. Их несколько для разных видов спорта. Инвентарь, будь то велосипед или коньки, доступен здесь же, в пункте проката. Каток, лыжная трасса, горки также предусмотрены, как и стандартные развлечения выходного дня - баня, беседки, зоны для пикника.

Большая культурная программа: каждый день развлекательное мероприятие. Часто проводятся концерты, дискотеки, различные мастер-классы (от росписи на камнях до приготовления блюд здорового питания), выставки, праздники, фестивали, конкурсы. Предусмотрены и выездные экскурсии по местным храмам и музеям. Нельзя не отметить дом-музей Евгения Евтушенко. И уж точно понравится в «Кедре» юным «отпускникам». Для них летом действует детский оздоровительный лагерь. Программа составлена с учетом индивидуального подхода к каждому ребенку!

В санатории рады каждому гостю. Здесь говорят: наша основная цель - служение людям, возвращение им здоровья, жизненно необходимой силы, радости и уверенности. И с этим соглашаются все, кто когда-либо отдыхал в «Кедре»!

Фото предоставлены пресс-службой ООО Санаторий «Кедр»

КОНКРЕТНО

Санаторий «Кедр» работает круглый год, администраторы принимают гостей в любое время суток.

Адрес: Иркутская область, г. Саянск, Автодорога Западная тер., д. 4.

Телефон: +7 (39553) 704-65

Сайт: www.kurortkedr.ru

Инстаграм: kedrsayansk

Действуют программы лояльности. Предусмотрены скидки для постоянных гостей и именинников. Есть различные виды путевок: лечебная, оздоровительная, профилактическая. Индивидуальный подход к каждому!

Фото предоставлены пресс-службой ООО Санаторий «Кедр»

КСТАТИ

Санаторий «Кедр» - обладатель золотой награды в номинации «За актуальность предоставленного на выставке широкого спектра санаторно-курортных услуг» Международной туристической выставки «БайкалТур-2019».

Фото предоставлены пресс-службой ООО Санаторий «Кедр»

БУДЬ В КУРСЕ!

Санаторий «Кедр» - это:

- Более 25 лет опыта санаторно-курортного оздоровления;

- Многопрофильность: диагностика, лечебная база, авторские программы;

- Оздоровление всех возрастных категорий;

- Уникальные природные факторы - грязь с клюквенных болот «Присаянья», два собственных источника с природной лечебной минеральной водой, сероводородная вода для наружного применения, питьевая минеральная вода; реликтовый сосновый бор;

- Номера различной ценовой категории от стандарта до люкса.