2020-03-16T10:22:35+03:00
Общество

Бурятские шаманы молятся о защите от коронавируса

Во время больших еженедельных обрядов шаманы просят не допустить распространение болезни [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Бурятские шаманы молятся о защите от коронавируса. Фото: Фото: местная религиозная организация «Тэнгэри».Бурятские шаманы молятся о защите от коронавируса. Фото: Фото: местная религиозная организация «Тэнгэри».
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Бубны, ритуальные костюмы, танцы и вхождение в транс - шаманы в Бурятии на еженедельных больших обрядах камлают ( призывают богов, молятся - авт.) о том, чтобы коронавирус не распространился на территории Прибайкалья и Забайкалья. На данный момент случаев заболевания там не зарегистрировано.

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Перед шаманским обрядом готовят угощения для высших божеств.
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- Отдельных обрядов против коронавируса мы не проводили, но во время каждого крупного обряда, будь то проводы прошлого года или встреча наступившего, мы умоляем, чтобы на нашей земле религиозные божества не допустили распространение болезни, - рассказывает верховный шаман религиозного центра "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев. - Откуда идут все беды? От потери нравственности, духовных корней и внутреннего сознания, когда человек начинает преобладать над природой. Шаманы издревле боролись с эпидемиями и останавливали их. Божеств много, и каждому необходимо донести мольбу. Как говорится, курица клюет по зернышку, вот и мы, можно сказать, всем миром встаем на защиту территории, не только в Улан-Удэ, но и в Иркутске тоже.

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Один из шаманских обрядов по защите.
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Так, в религиозной организации шаманов "Байкал" тоже рассказали, что в еженедельных обрядах стали усерднее взывать к духам за здоровье и благополучие населения, в том числе и против коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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