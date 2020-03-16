Бурятские шаманы молятся о защите от коронавируса

Бубны, ритуальные костюмы, танцы и вхождение в транс - шаманы в Бурятии на еженедельных больших обрядах камлают ( призывают богов, молятся - авт.) о том, чтобы коронавирус не распространился на территории Прибайкалья и Забайкалья. На данный момент случаев заболевания там не зарегистрировано.

tengery_03 Перед шаманским обрядом готовят угощения для высших божеств.

- Отдельных обрядов против коронавируса мы не проводили, но во время каждого крупного обряда, будь то проводы прошлого года или встреча наступившего, мы умоляем, чтобы на нашей земле религиозные божества не допустили распространение болезни, - рассказывает верховный шаман религиозного центра "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев. - Откуда идут все беды? От потери нравственности, духовных корней и внутреннего сознания, когда человек начинает преобладать над природой. Шаманы издревле боролись с эпидемиями и останавливали их. Божеств много, и каждому необходимо донести мольбу. Как говорится, курица клюет по зернышку, вот и мы, можно сказать, всем миром встаем на защиту территории, не только в Улан-Удэ, но и в Иркутске тоже.

tengery_03 Один из шаманских обрядов по защите.

Так, в религиозной организации шаманов "Байкал" тоже рассказали, что в еженедельных обрядах стали усерднее взывать к духам за здоровье и благополучие населения, в том числе и против коронавируса.

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