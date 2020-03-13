Подросли и начинают лакомиться медом: медвежат, подброшенных в питомник «К-9», выхаживают всем Иркутском

Подрастают и чувствуют себя хорошо. Конечно, ровно настолько, насколько хорошо могут чувствовать себя малыши, оставшиеся без материнского тепла и молока. В питомнике «К-9» продолжают выхаживать медвежат-тройняшек, которых подбросили в картонной коробке 26 февраля. В соцсетях собачьего приюта 13 марта сотрудники напомнили, что малыши по-прежнему нуждаются в молоке и сливках 20% жирности. Ведь аппетит у косолапых, как и положено, «зверский». И о своем желании покушать они сообщают рычанием.

Помочь малышам окрепнуть может любой желающий. Питомник с радостью примет от неравнодушных иркутян необходимые сейчас продукты питания для будущих хозяев тайги – это молоко, жирные сливки, манную крупу. Кстати, в рационе малышей появился мед, правда, пока в очень ограниченных количествах.

«На день всем троим хватает столовой ложки», - рассказывает директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – «Так что мед в больших количествах пока лучше не привозить, а вот молочные продукты, детское питание принимаем с радостью и благодарностью. Не забывайте, что у нас кроме медвежат есть еще и щенки, что не съедят бурые, достанется им».

k9irk Медвежата в питомнике "К-9" в Иркутске немного подросли

Медвежат ждет тайга. Но не сейчас

Еще одним предметом, который нужен сироткам, являются пеленки. Стоит отметить, что малыши проживут в питомнике еще год. Сотрудникам предстоит нелегкий труд – помочь им подрасти, создать все условия, чтобы следующей зимой они впали в спячку. Если все этапы пройдут удачно, то в 2021 году подросших медвежат выпустят на волю – в тайгу.

«Место для их будущего проживания определят специалисты «Службы по охране и использованию животного мира», - отмечает Вячеслав Славин. – «Мы напишем им письмо, они проведут мониторинг в каком районе лучше отпустить медведей – где много ягод, хорошая кормовая база, где численность представителей их вида небольшая, чтобы не было серьезной конкуренции».

Аппетит у медвежат "зверский". Фото: "К-9"

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