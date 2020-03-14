Песни Великой Победы: «Давай закурим, товарищ, по одной»

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запускает проект «Песни Великой Победы».

Этот выпуск посвящаем песне…

ДАВАЙ ЗАКУРИМ, ТОВАРИЩ, ПО ОДНОЙ

Автор слов Илья Френкель, композитор Модест Табачников

Теплый ветер дует, развезло дороги,

И на Южном фронте оттепель опять.

Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Припев:

Об огнях-пожарищах,

О друзьях-товарищах

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить.

Вспомню я пехоту

И родную роту,

И тебя - за то, что ты дал мне закурить.

Давай закурим, товарищ, по одной,

Давай закурим, товарищ мой!

Нас опять Одесса встретит как хозяев,

Звезды Черноморья будут нам сиять.

Славную Каховку, город Николаев,

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Припев.

А когда не станет горя и в помине

И к своим любимым мы придем опять,

Вспомним, как на запад шли по Украине.

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Припев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег Акулич, актер театра и кино, юморист:

- От военных песен у меня щемит сердце, на глаза наворачиваются слезы. Одна из самых любимых - «Давай закурим, товарищ, по одной». Старые композиции воссоздают ту самую военную атмосферу. Только послушайте: «От Москвы до Бреста нет такого места, где бы ни скитались мы в пыли» - тоже хорошая песня военных корреспондентов. Из более современных запомнилась «В осеннем парке городском вальсирует листва берез» - действительно трогает, вызывает живые эмоции.

Фронтовые песни передают всю боль войны и всю радость Победы; помогают понять, как жили, что чувствовали люди во время Великой Отечественной и после нее. Очень важно, чтобы мы помнили о тех тяжелых днях, о подвиге бойцов. Как говорится, кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Поэтому я уверен, что молодежи тоже обязательно нужно слушать военные песни, лучше всего - в советских фильмах. Хороший пример - картина «Белорусский вокзал».

Олег Акулич.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

ИЗ ИСТОРИИ

Из статьи Александра Гамова

«Давай закурим!» поэт Илья Френкель опубликовал в «Комсомольской правде» 22 января 1942-го. Хотя в некоторых справочниках годом рождения этой песни значится 1941-й, причем декабрь. Остается загадкой, почему в «Комсомольской правде» нет музыки, как это было, к примеру, с песней Константина Листова на стихи Алексея Суркова «В землянке», опубликованной 25 марта 1942-го.

Впрочем, в некоторых сборниках песня датируется 1942-м. И в первом - «репортажном» четверостишии говорится о вполне конкретных событиях.

Теплый ветер дует, развезло дороги,

И на Южном фронте оттепель опять…

Да, осенью 1941-го на Южном рано выпал снег, а потом вдруг раз, и потеплело…

Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Именно в это время наши войска предприняли контрудар под Ростовом-на-Дону, и 28 ноября освободили его, а гитлеровские полчища потерпели первое крупное поражение и не смогли пробиться к кавказской нефти.

Так вот, насчет музыки. Примерно в это самое время композитор Модест Табачников написал на «Давай закурим!» музыку, отнес готовую песню в отдел пропаганды Южного фронта и даже спел ее там. А ему якобы сказали: зачем, дескать, вспоминать про то, что ты дал мне закурить? Вот если бы, мол, снарядами поделился или патронами…

И все же премьера этого шедевра состоялась: его исполнил ансамбль песни и пляски Южного фронта в канун 1942-го. Тогда же ее напечатала фронтовая газета, потом - «Комсомольская правда».

У «Давай закурим!» десятка два исполнителей, если не больше. Но у многих эта песня ассоциируется прежде всего с Клавдией Шульженко: 21 февраля 1943-го певица впервые исполнила ее в московском Театре сатиры. К тому времени наши войска разгромили немцев под Сталинградом - на сцене уже не упоминались ни Южный фронт, ни Ростов, ни Таганрог.