2020-03-17T07:17:49+03:00
Общество

Рыбаки станцевали на Байкале в поддержку участников Евровидения - группы Little Big

Флэшмоб в честь солистов также устроили артисты бурятского театра "Байкал" [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Рыбаки станцевали на Байкале в поддержку участников Евровидения - группы Little Big. Фото: скриншот видео.Рыбаки станцевали на Байкале в поддержку участников Евровидения - группы Little Big. Фото: скриншот видео.
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Новый клип участников Евровидения-2020, российской рейв-группы Little Big, на песню "Uno" буквально взорвал интернет. В ютуб-аккаунте музыкального конкурса ролик набрал 28 миллионов просмотров, обогнав всех конкурентов! Фанаты с удовольствием повторяют забавные движения из клипа: кладем руки на пояс и двигаем коленями, главное - не засмеяться! В поддержку Little Big зажигательно танцуют по всей стране. Вот и на льду Байкала рыбаки устроили задорный флэшмоб.

Рыбаки из Иркутска станцевали под песню участников Евровидения..Видео: страница во "ВКонтакте" Евгения Зимника.

- Я рад, что на #евровидение2020 едут @littlebigband, мне понравилась их песня #uno, - пишет иркутянин Евгений Зимник, выложивший на своей странице во "ВКонтакте" видео флэшмоба.

Артисты бурятского театра "Байкал" тоже зажгли под песню Little Big "Uno" и выложили ролик в Инстаграм.

- Готовы на Евровидение! - шутят их подписчики.

theatrebaikal.rutheatrebaikal.ru
Артисты театра "Байкал" поддержали группу Little Big.
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А еще в Иркутске в честь музыкантов станцевали бармены. Да и как сибирякам не поддержать земляков, участвующих в таком конкурсе?! Все-таки солистка Little Big Софья Таюрская родилась в Иркутске, а Илья Прусикин - в Забайкалье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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