2020-03-24T11:09:31+03:00
Политика

Кирилл Свистелин: Мы совместно должны решать задачу по повышению качества жизни людей

Мэр Киренского района отметил, что в послании главы региона обозначены основные болевые точки и предложены пути их ликвидации
Дарья АМУРСКАЯ
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Мэр Киренского района Свистелин К. В.:Мы совместно должны решать задачу по повышению качества жизни людейМэр Киренского района Свистелин К. В.:Мы совместно должны решать задачу по повышению качества жизни людейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в послании о положении дел и основных направлениях региональной государственной политики неоднократно обращался к главам муниципальных образований Приангарья. Вопросов, требующих совместных решений, накопилось немало, и сейчас мэры активно включаются в эту работу.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин особо подчеркнул значимость поднятой в послании темы выполнения национальных проектов.

- Только сферой образования района, которой, кстати, в этом году исполняется 100 лет, реализуется целый ряд программ, входящих в национальные проекты. Одна из них направлена на содействие занятости женщин, создание условий для дошкольного образования детей в возрасте от 3 лет. Цель проекта - обеспечить возможность женщинам, имеющим детей этой категории, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. В этом проекте у нас участвует два детских сада. Его актуальность, безусловно, оправдана, - сказал Кирилл Свистелин.

Мэр отметил, что в послании главы региона поставлены конкретные задачи, которые во многое совпадают с чаяниями жителей.

- В начале весны мы всегда объезжаем поселения района, изучаем настроения, выслушиваем проблемы, которые накопились. В основном это всегда вопросы транспортной доступности, - констатировал он. - В 2019 году эти вопросы были частично решены. Паромные переправы стали бесплатны. Маршрут Визирное – Киренск - Усть-Кут протяженностью 500 км теперь можно преодолеть, купив билет по льготной цене - за 1 тыс. рублей. Сейчас мы ждем субсидирования авиарейсов. Для жителей нашей северной территории стоимость авиабилета до областного центра не должна превышать 5 тыс. рублей. У нас много студентов, которые учатся в Иркутске; пожилые люди ездят в столицу региона на медицинские обследования. А билет на самолет только в одну сторону стоит от 9 до 14 тыс. рублей.

В прошлом году в Киренске был сдан дом, где 7 квартир получили врачи. Фото: архив Администрации Киренского района

В прошлом году в Киренске был сдан дом, где 7 квартир получили врачи. Фото: архив Администрации Киренского района

Кирилл Свистелин напомнил, что врио губернатора региона поручил Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области рассмотреть возможность внесения в 2021 году маршрута Иркутск – Киренск - Иркутск в перечень субсидируемых, а также подготовить обращение в адрес Правительства РФ с ходатайством о включении мероприятия по реконструкции плоскостных сооружений аэропорта города Киренска в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы».

Мэр Киренского района обратил внимание и на общую для многих отдаленных территорий тему цифрового неравенства.

- В Иркутской области без связи находится около 400 населенных пунктов, порядка 30% жителей не могут смотреть региональные телеканалы, - отметил он. – Надеемся, что эти вопросы будут решаться.

Одной из значимых задач, обозначенных в послании, Кирилл Свистелин назвал и строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

- В каждом населенном пункте мы должны совместно отрабатывать вопросы по предоставлению жилья фельдшерам. В прошлом году в Киренске был сдан дом, где 7 квартир получили врачи. Этого недостаточно. В рамках строительства ФАПов нужно обязательно создавать условия для фельдшеров, - подчеркнул мэр.

10-й образовательный форум Киренского района "ВЗгляд в будущее". Фото: архив Администрации Киренского района

10-й образовательный форум Киренского района "ВЗгляд в будущее". Фото: архив Администрации Киренского района

Среди серьезных вопросов он обозначил и тему привлечения в северные территории педагогических работников.

- Нам нужны учителя химии, физики, иностранного языка и другие, - заявил Кирилл Свистелин. - Чтобы привлечь молодых специалистов, необходимо тоже создать для них условиях, обеспечить подъемными, жильем. Мы совместно должны решать задачу по повышению качества жизни людей. Будем двигаться в этом направлении!

ИСТОЧНИК KP.RU

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