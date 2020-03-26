Сибирячка довела себя до анорексии ради показов Armani и Dolce & Gabbana

Кто сказал, что без связей из провинции не пробиться на мировые подиумы? Вот у 22-летней Екатерины Захаровой из Улан-Удэ получилось. Три года красавица-сибирячка блистала на неделях моды в Европе и США, презентовала наряды Armani и Dolce & Gabbana. Ей рукоплескали даже голливудские звезды, например, Орландо Блум. Шептал комплименты на ушко… Но два лишних сантиметра (!) на бедрах решили для Кати вопрос с карьерой. «Не годна для показов», - мир высокой моды жесток. Но тогда сибирячка и подумать не могла, что крах модельного будущего фактически спасет ей жизнь! Обмороки, нервные срывы, синдром хронической усталости, - девушка думала все это от переутомления, а оказалось из-за… анорексии. И последние полтора года Екатерина борется за жизнь.

katrinzakharova_ Екатерина Захарова из Бурятии стала профессиональной моделью.

Грезила о мировых подиумах

- Честно, в школе у меня была другая страсть - бальные танцы, - улыбается Екатерина Захарова. - Но уже тогда я была высокая (сейчас мой рост 178 сантиметров), и мне не могли подобрать пару. Из-за этого преподаватели намекнули: «Может, лучше пойдешь в модели? Тебя заметили в местной модельной школе». Сказать, что я расстроилась - ничего не сказать. Ходить по подиуму - какая скука!

Но на занятие ради любопытства все-таки сходила. И сразу поняла – это правда ее. Макияж, фотосессии, дефиле, - что может быть интереснее для 13-летней девочки? Высокий рост превратился в плюс, выразительный взгляд пленил фотографов, и Екатерине заранее сулили мировые подиумы. Да и она, что называется, «загорелась». Начала с местных показов, вошла во вкус, к 17 годам грезила о Европе. От мечты ее отделяли… лишние восемь сантиметров на бедрах.

katrinzakharova_ На показе в Милане.

- Полной я никогда не была, 67 килограммов при моем росте - это норма, но только не для дефиле, - говорит девушка. - Вес обычно не учитывают, только параметры, но как соблюсти эти заветные 90-60-90? Я с 13 лет понимала, что моя фигура неидеальна для модели, и уже тогда зациклилась на похудении. Целых пять лет изнуряла себя диетами, массажами до синяков на бедрах, тяжелыми тренировками. Бесполезно! Лишние объемы уходили, но я срывалась, переедала и вес снова возвращался. И тогда я ударилась в крайность - полюбила чувство голода. Мой рацион был скудным: на завтрак - йогурт и половина яблока, на обед - четыре-пять ложек вареной гречки, на полдник - снова яблоко, на ужин в 5 часов вечера - один творожок. Калорий катастрофически не хватало. Я быстро похудела - на 17 килограммов буквально за пару месяцев, кожа обтягивала кости, друзья ужасались, ну а я не могла остановиться и упорно искала на себе «лишний» жир. Мне поставили диагноз анорексия.

Но Катя знала, ради чего жертвы. К 18 годам похудевшая Екатерина все-таки добилась цели: заключила контракт с крупнейшим модельным агентством Европы IMG, бросила университет в Иркутске (она училась на втором курсе на маркетолога) и счастливая полетела в Милан.

katrinzakharova_ На подиуме в Лондоне.

Показы Armani и комплимент от Орландо Блума

Первый показ - и сразу знаменитый итальянский бренд Armani! На кастинге толпились пять тысяч моделей, на подиум попали лишь 20 счастливиц, и наша землячка - в их числе. Дальше - больше. Французский дом высокой моды Balmain, итальянская одежда Dolce & Gabbana…

- Когда выходишь на дефиле в дизайнерской одежде и наравне с такими знаменитостями, как американская супермодель Белла Хадид, от восторга дух захватывает, - улыбается Екатерина Захарова. - Однажды я переодевалась за кулисами, мне наспех застегивали платье, и молния случайно «зажевала» кожу на спине. Я даже не ощутила кровавую рану во время показа - так была счастлива!

katrinzakharova_ За кулисами показа в Париже.

Екатерина участвовала в неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Помимо показов, снималась в фотосессиях для журналов. За пару месяцев освоила английский язык, подружилась с моделями, стилистами, фотографами и дизайнерами со всего мира. И даже покорила голливудских звезд.

- На показе Balmain мне сделал комплимент симпатичный мужчина: «Очень классное шоу, ты молодец!» Я с ним поболтала немного, спросила, как дела, и убежала на подиум. Как я удивилась, узнав после показа, что это был знаменитый актер Орландо Блум, - смеется сибирячка.

katrinzakharova_ И снова сибирячка покоряет Париж.

С самолета - в больницу

Работа модели, по словам Екатерины, сезонная: бывают периоды, когда совсем нет показов и съемок. Вот и она в 21 год застряла в Нью-Йорке без контрактов и четких планов на будущее.

- Большой город «давил» на меня, друзья и близкие далеко, от одиночества и чувства нереализованности я впала в депрессию, и, что самое ужасное, стала набирать вес, - вздыхает модель. - Спустя год жизни в США я вернулась в Иркутск, чтобы восстановиться. Как же я обрадовалась, когда меня пригласили на очередную неделю моды в Париже!

katrinzakharova_ Три года Екатерина блистала на мировых подиумах.

«Только уберите два лишних сантиметра на бедрах», - небрежная фраза от агентов прозвучала как приговор. И снова по кругу диеты, антицеллюлитные массажи, тренировки… Когда Екатерина села в самолет во Францию, бортпроводники испугались - такая она была бледная.

- Я теряла сознание от моральной и физической истощенности, - говорит девушка. - Меня сняли с самолета и передали врачам. Мечта о подиумах застила глаза… На показ я все-таки слетала через несколько дней, но после этого сказала себе «стоп». Решила отказаться от карьеры ради здоровья.

katrinzakharova_ В наряде от французского дома высокой моды Balmain.

Полтора года назад Екатерина вернулась домой к родителям в Улан-Удэ. У нее периодически случались срывы и переедания, постоянный стресс. Из-за этого вернулись объемы, сейчас ее вес - 68 килограммов. Девушка обращалась к психологам и диетологам, врачи сообща помогали ей вернуться к нормальной жизни. Разработали ей специальный режим питания по набору веса, контролировали каждый шаг Кати на пути к выздоровлению. Но главное, что сумели сделать, научили девушку не искать в себе изъянов.

- Очень поддерживала мама, вселяла уверенность, что не нужно бояться еды, что от одного йогурта она не потолстею, - рассказывает Екатерина. - Как говорится, дома и стены помогают. Теперь я снова жизнерадостна и полна энергии. Работаю удаленно, в компании по поиску новых модельных лиц и анализу модельного рынка. Мечтаю вернуться в большой модельный бизнес. Но похудением и спортом буду заниматься только по рекомендациям врачей.

katrinzakharova_ Не только участвовала в показах, но и снималась для журналов.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр МАНТАХАЕВ, врач-диетолог, врач-психотерапевт:

Причина в психике

Большинство проблем с питанием, будь то чрезмерное похудение или регулярное переедание, связаны с психикой. Увы, 30% людей с нормальным весом уже имеют эмоциональные сложности, которые негативно влияют на режим питания. Например, если постоянно заедать стрессы, то какое-то время организм будет справляться, но в будущем возможен лишний вес. Анорексия - это тоже следствие психоэмоциональных трудностей, когда человеку важно быть суперкрасивым и он готов чрезмерно худеть. За этим обычно кроются более глубокие проблемы: внутренние конфликты, противоречия, склонность к стрессам. Очень важно разобраться в причинах проблемы.

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