Дневник частного детектива: Находим бывших любовниц звезд и героев для телепрограмм

Кто вы, мистер Шерлок Холмс? Высокий, с острым взглядом, орлиным носом, в элегантном костюме и с трубкой? А, может, в плаще с поднятым воротником, черной шляпе и очках, сидящий на лавочке и, прикрываясь газетой, ведет наблюдение над «объектом»? Нет, эти штучки пусть останутся на откуп писателям и режиссерам. Реальный образ сегодняшних детективов от героев знаменитых романов ой как далек. О самых интересных делах, клиентах, юридических тонкостях и нюансах ремесла, и, разумеется, об изнанке профессии, «Комсомолке» рассказал частный агент с 10-летним стажем на условиях анонимности.

Вырвем мужа из лап молодой любовницы! Дорого!

- Более половины наших клиентов – мужья или жены, которые подозревают своих вторых половинок в неверности, - рассказывает «КП-Иркутск» Вячеслав. - Причем по статистике чаще обращаются мужчины. Из этого можно сделать два вывода: либо сильный пол более ревнив, либо женщины изменяют чаще. Но, прежде, чем браться за дело, мы посылаем на разговор с потенциальным клиентом психолога. Должны быть уверены, что подопечный не натворит глупостей в случае, если подозрения обманутого супруга подтвердятся. Однажды был случай, когда глава семейства, узнав о неверности благоверной, пошел на любовников с топором. Подкараулил, дождался, пока парочка предастся утехам, и начал ломать дверь. Чудом никто не погиб, успели вызвать полицию.

Бывают и комичные ситуации. Вот пример: жена стала часто уезжать из дома к подругам, прятала телефон от мужа. Тот обратился к нам, чтобы проследили. А параллельно нашел адвоката, чтобы подготовиться к разводу. Только через пару дней мы выяснили, что никакого любовника-то нет! А ездит она к подруге, чтобы просто выкурить несколько сигарет. Ведь муж ей строго запрещал дымить. Как узнал правду, разрешил курить даже в квартире.

Есть у нас самая интересная и творческая услуга. Пользуются ей в основном солидные супруги в годах. Представим ситуацию: богатый мужчина лет 60-ти находит себе девицу вдвое моложе. Жена не хочет терять любимого и может попробовать, доказать, что соперница руководствуется исключительно корыстными целями. Мы выбираем нашего самого красивого сотрудника, либо находим «внештатника» лет 30-ти. Придумываем легенду, что он еще богаче и успешнее старого ухажера. Он знакомится с девицей, и пытается отбить. Как? Цветы, комплименты, шикарное авто и отпуск на море за его счет! Поверьте, юные леди ведутся, и вмиг забывают поклонников–пенсионеров. Те, в свою очередь, узнав о предательстве, возвращаются к жене. Все, семья сохранена!

Пользоваться скрытыми записывающими устройствами детективам нельзя, их главное "оружие" - фотоаппараты и смартфоныФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корочка журналиста – и дело в шляпе

Измены, кстати, проверяем в основном благодаря методу наблюдения. Правда, здесь есть один нюанс. Ее можно осуществлять только с персонального согласия того, за кем «охотятся». И ясно как день, что это невозможно. Как выходим из положения? Аккуратно нарушаем закон, пользуясь тем, что доказать, что за тобой наблюдают сложно.

У частного детектива в России нет вообще никаких прав. В отличие от коллег из США, и европейских стран у нас не существует специально доступа к полицейским, муниципальным или государственным базам. Также мы не имеем права собирать информацию с использованием запрещенных технических средств: записывающих устройство - ручек, брелков, жучков, которые продаются в интернете. Можно попасть под уголовную статью или штраф. Поэтому используем смартфоны.

А еще часто маскируемся под… журналистов! У акул пера больше прав, чем у сыщиков. Поэтому у нас есть удостоверение корреспондентов одного из российских порталов, и это не фальшивка. Мы действительно являемся внештатными сотрудниками СМИ. Это помогает получить информацию быстро и законно. Например, можно составить запрос в МВД на официальном бланке, снимать или фотографировать в определенных местах. К нам даже обращаются продюсеры телепрограмм. Иногда помогаем искать людей для программы «Жди меня» и других популярных ток-шоу.

Ну и главный козырь – соцсеть, кладезь информации. С их помощью за несколько минут узнать практически все об объекте – интересы, круг общения, излюбленные места для посещения.

Среди частных детективов экс-полицейские, следователи, военные, работники служб безопасности.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тест ДНК на отцовство тайно? Легко!

- Недавно, один из самых известных актеров, секс-символ страны (имя его назвать не могу) обратился к нам за помощью, - делится инсайдерской информацией агент. - Захотел разыскать девушку, с которой был знаком много лет назад. Вроде как, приезжал в Иркутск когда-то на гастроли, ну и завел интрижку. Имя забыл, помнил только примерный возраст. Говорит: «Вдруг беременная была, а я и не узнал». А может просто первая любовь его. Мы выяснили, что она уже не живет в Сибири, поэтому передали дело коллегам из другого города. И они ее разыскали.

Кстати, о беременности. Бывает, обращаются к нам мужчины, которые много лет платят большие алименты, и вдруг начинают сомневаться, на своего ли ребенка. Проверить, разумеется, хотят тайно. А удостовериться можно лишь одним способом – с помощью теста ДНК. А для экспертизы нужна слюна. К ребенку мы, конечно, не подойдем и не скажем: «Давай, плюй в бирку!». Делаем хитрее. Под любым предлогом, дарим его матери бесплатный сертификат на какой-нибудь детский праздник, который сами и организуем. Можно привязаться к дате: ко дню защиты детей или Новому Году. Во время празднования придумываем конкурс на самый дальний плевок. Бац, и материал есть. Наш сотрудник незаметно забирает его в баночку, и везет на экспертизу.

Помимо звезд, обращаются к нам и люди из криминального мира. Однажды в городе накрыли несколько притонов, задержали сутенеров, которые заставляли женщин заниматься проституцией. Так вот от них звонили люди, просили «пробить человека». Вроде какого-то свидетеля, который давал показания. С такими случаями мы не связываемся. Опасно. Даже за двойной гонорар. Преступников рано или поздно все равно поймают, идти с ними по цепочке не хочется. Хотя в начале 2000-х существовали такие детективы, которые выступали в роли посредников между автоугонщиками и хозяевами машин. Через таких агентов преступники сообщали владельцам сумму выкупа. В наше время настоящий детектив обязательно проверит клиента. Мы никогда не будем работать с преступными группировками. Также, табу для нас – силовые структуры, судьи.

Детектив должен оставаться незамеченным.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Цена вопроса

- Наша зарплата зависит, конечно, от количества заказов, - признается детектив. - В месяц их может быть 5-10, а может и 20. Гонорар складывается из того, сколько времени потратишь на задание, требуется ли выезд за пределы города или региона. День работы может обойтись в 5-15 тысяч рублей. Сразу предупреждаем клиента, что не факт, что нужную информацию получим здесь и сейчас. Но специально время не затягиваем. Почему? Есть ведь и другие заказы, а главное – репутация. В нашем деле сарафанное радио работает как нигде в другой сфере. Детектива, который тянет месяцами деньги безрезультатно, друзьям не посоветуют.

Но оплата работы детектива – только часть расходов для клиентов. Расходы на перелеты, проживание, еду, - отдельная строка для заказчиков. Я кстати, уже объездил не только всю страну от Владивостока до Калининграда, но и мир - езжу по заказам в Китай, Вьетнам, Таиланд. Туда в основном отправляют богатые мужчины. Они просят понаблюдать за своими любовницами, которые отдыхают на море одни. Диапазон наших зарплат – от 30 до 300 тысяч руб. в месяц. Опять же, если работа не приносит результатов, приходиться возвращать часть денег.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В деле бывшие опера, журналисты и школьные учителя

- То, что в нашу профессию приходят исключительно бывшие сотрудники силовых структур, заблуждение, - говорит детектив Вячеслав. - Да, в основном, среди нас экс-полицейские, следователи, военные, работники служб безопасности. Но есть и юристы, журналисты, и представители совсем необычных профессий – школьные учителя. Они так умеют на чистую воду выводить, видели бы вы! Что касается меня, то долгое время трудился в службе безопасности крупного предприятия.

Что нужно, чтобы получить корочку детектива? Прежде всего, юридическое образование и диплом. Затем - оформить официальную лицензию на работу. Для этого подать документы в лицензионно-разрешительный отдел МВД, который есть в каждом городе. Примерно два месяца уйдет на проверку кандидата – его подноготную изучат также, как при поступлении на службу в полицию. В первую очередь выяснят, есть ли судимость, не состоит ли на учете у нарколога и психиатра, и т.д. Ну а затем выдадут разрешение заниматься частной детективной деятельностью на 5 лет.

КСТАТИ

Общий чат на всю Россию

- На всю страну сейчас около 2500 профессиональных детективов, - добавляет тайный агент. - В мессенджере у нас есть общий чат, в котором состоят более 200 человек из всех регионов России. Там мы обсуждаем интересные дела, курьезные случаи, делимся друг с другом темами. Да, конкуренции между нами нет, мы все дружим. А что, если тебе попадается дело в городе, в котором есть отличный детектив, зачем ехать туда в командировку. Можно передать коллегам и получить свой процент от гонорара.

КОНКРЕТНО

ТОП-САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАПРОСОВ

1. Семейные отношения - проверка супруга на измену

2. Служебные проверки - руководители предприятий проверяют своих сотрудников на честность, поиск должников

3. Проверка подростков - родители выясняют, не попал ли их ребенок в плохую компанию, не увлекся ли наркотиками и алкоголем

4. Обращения криминальных структур

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