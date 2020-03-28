2020-03-27T22:10:18+03:00
Здоровье

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 марта 2020 года : как горожанам сберечь здоровье

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на утро 28 марта 2020 года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, новости на 28 марта 2020 года: как иркутянам защититься от вируса.Коронавирус в Иркутске, новости на 28 марта 2020 года: как иркутянам защититься от вируса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Накануне стало известно о первом подозрительном случае. Выводы эпидемиологов сейчас перепроверяют в новосибирском «Векторе». Уже выяснилось, что с того времени, как 62-летняя женщина вернулась из туристической поездки в Арабские Эмираты, прошло больше 10 дней. После возвращения и до того времени, как она попала к врачам в плохом самочувствии, она успела пообщаться со 180 коллегами. друзьями, соседями и родными.Здоровье каждого из них сейчас проверяют. Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 28 марта 2020 года.

Между тем, меры, которые применяются для того, чтобы остановить коронавирус в Иркутске,как и во всей стране, становятся все более жесткими. Так, накануне принято решение о закрытии на ближайшие 2 месяца санаториев, баз отдыха и гостевых жомов. И на Ольхоне, в Аршане, Жемчуге и в Ниловой пустыни уже прислушались к настоятельным рекомендациям. Прекратили работу также все увеселительные заведения, спортивные комплексы, фитнес-залы шейпинг-клубы, кинотеатры и театры. Объявлено о необходимости закрыть двери общепита. Это сделано для того, чтобы сберечь здоровье людей.Специально для вас мы собрали информацию о том, что будет работать, а что закрыто на нерабочей неделе в Иркутске ( подробности) .

"С 28 марта закрываются все предприятия общепита: столовые, буфеты, кафе, рестораны. Надо понимать, что длинные выходные объявлены в стране не для развлечений! Это попытка снизить темпы распространения вируса. Нужно сделать все необходимое, чтобы не допустить распространения болезни. Призываю всех, у кого есть возможность, оставаться в эти дни дома. Не подвергать риску себя и своих близких", - сказал глава региона Игорь Кобзев.

Минтруд Иркутской области разъяснил, как заплатят за нерабочую неделю ( подробности)

Таковы новости о коронавирусе в Иркутске на 28 марта. Безопаснее всего сейчас находиться дома. Однако транспорт ( его обрабатывают дезинфицирующими растворами) , больницы, аптеки и продуктовые магазины работать будут. Но выходить за продуктами стоит как можно реже, используя маски ( марлевые повязки вполне можно сделать самим и продезинфицировать). А руки протирать дезинфицирующим раствором, который может заменить обычное хозяйственное мыло.

Минтруд Иркутской области разъяснил, как заплатят за нерабочую неделю

https://www.irk.kp.ru/online/news/3813101/

ИСТОЧНИК KP.RU

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