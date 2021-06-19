ТОП-4 вакансий в Иркутске с зарплатой от 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну, кто из нас не мечтает всегда иметь в месяц доход минимум в 100 тысяч рублей? Чтобы узнать, на каких должностях можно получать такую зарплату в Иркутске, сервис SuperJob провел свое исследование. Итак, назван топ самых привлекательных предложений работодателей. Публикуем ТОП вакансий в Иркутске с зарплатой от 100 тысяч рублей.

В Иркутске самую высокую зарплату готовы платить руководителю строительно-монтажного подразделения с опытом работы от шести лет. В месяц ему предлагают доход в 120-150 тыс. рублей.

Также в столице Приангарья одними из самых высокооплачиваемых вакансий стали позиции программист «1С». Его зарплата также от 100 тыс. рублей в месяц. Но нужен опыт работы от трех лет. Работодатели из области разработки IT-услуг и транспортной отрасли предлагают соискателям будущую работу с оплатой полиса ДМС, а также обещают предоставить топливную карту.

От 100 тысяч целковых готовы платить и руководителю отдела продаж. Ну а замыкает рейтинг самых доходных вакансий в этом месяце в Иркутске вакансия врача-ревматолога. Его зарплата составляет от 80 тыс. рублей.

КОНКРЕТНО

ТОП-4 вакансий в Иркутске с зарплатой от 100 тысяч рублей

1) Руководитель строительно-монтажного подразделения -120 000 — 150 000 руб.

2) Программист «1С» - от 100 000 руб.

3) Руководитель отдела продаж - от 100 000 руб.

4) Врач-ревматолог - от 80 000 руб

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