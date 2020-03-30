2020-03-30T04:17:08+03:00
Происшествия

Маршрутка с пассажирами улетела в кювет в Иркутске

В аварии утром 30 марта есть пострадавшие [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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Маршрутка с пассажирами улетела в кювет в ИркутскеМаршрутка с пассажирами улетела в кювет в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Не добрались 30 марта до места назначения пассажиры маршрутки №32 в микрорайоне Лесной. Этим утром маршрутное такси улетело в кювет.

Полицейские сообщают, что авария произошла около 07.30 утра. На место тут же выехали сотрудники Госавтоинспекции.

«Установлено, что 61-летний водитель автомобиля «ГАЗель», двигаясь в районе ООТ «Лесной» не справился с управлением, допустил съезд с дорожного полотна и дальнейшее опрокидывание транспортного средства», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Пока известно о двух пострадавших женщинах, но информация уточняется полицейскими. Все обстоятельства аварии также устанавливаются.

Фото: ДТП 38RUS Иркутск

Фото: ДТП 38RUS Иркутск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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