Маршрутка с пассажирами улетела в кювет в Иркутске

Не добрались 30 марта до места назначения пассажиры маршрутки №32 в микрорайоне Лесной. Этим утром маршрутное такси улетело в кювет.

Полицейские сообщают, что авария произошла около 07.30 утра. На место тут же выехали сотрудники Госавтоинспекции.

«Установлено, что 61-летний водитель автомобиля «ГАЗель», двигаясь в районе ООТ «Лесной» не справился с управлением, допустил съезд с дорожного полотна и дальнейшее опрокидывание транспортного средства», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Пока известно о двух пострадавших женщинах, но информация уточняется полицейскими. Все обстоятельства аварии также устанавливаются.

Фото: ДТП 38RUS Иркутск

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