2020-03-30T14:17:04+03:00
Общество

Доставка еды в Иркутске в период карантина: что работает в городе и как заказать еду на дом

Во время эпидемии коронавируса доставка еды в Иркутске в период карантина – просто спасение
Мария КНЯЗЕВА
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Доставка еды в Иркутске в период карантина: что, где и как заказатьДоставка еды в Иркутске в период карантина: что, где и как заказатьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из дома лишний раз не выйдешь, на дворе – карантин - необходимая мера для предотвращения распространения коронавируса в Иркутской области. Но кушать хочется всегда. И даже если талантами кулинара вы обладаете, то, конечно, иногда все же хочется побаловать себя блюдами от профессионального повара. Что же делать? Доставка еды в Иркутске в период карантина – настоящий «спасательный круг» в таком случае.

Так, блюда от шеф-повара может приехать к вам. Не само, конечно, его доставит курьер. Но обязательно в маске, перчатках и с дезинфицирующими средствами - для рук, терминала и банковских карточек. Кстати, именно банковскими карточками сейчас советуют пользоваться сотрудники Роспотребнадзора. Пластик можно аккуратно протереть антибактериальной салфеткой. С наличными такого не провернешь.

Куриная, грибная, пеперрони, грибная – пиццы на любой вкус

Пицца… Как много в этом слове: вы уже представили это тонкое тесто с изумительными и разными начинками? Помидоры, сыр, грибы, итальянские специи. Конечно, попробовать постряпать ее можно и в домашних условиях. Однако, доставка еды в Иркутске в период карантина может облегчить домашние хлопоты. Стоит только набрать нужных номер телефона любимой пиццерии и в течение непродолжительного времени – обычно минут 40-час – и заветное итальянское блюдо уже на вашем столе. Стоит отметить, что пиццы готовы сейчас принимать заказы с утра до полуночи, а в выходные и того дольше. Если вы на карантине, но еще не попробовали воспользоваться таким сервисом – советуем!

Суши всегда, суши везде!

Роллы и суши так полюбились сибирякам, что ими угощают даже на праздничных фуршетах и днях рождениях – удобно и вкусно. Доставка еды в Иркутске в период карантина обязательно включает в себя эти два блюда японской кухни. И, кстати, суши и роллы – это далеко не фаст-фуд, а натуральная, полезная, можно сказать, сбалансированная еда. Ведь в роллы добавляется рыба – белок, овощи, морская капуста – клетчатка, рис – углеводы. И во всем этом витамины! Так, что если вы решили во время карантина начать следить за своим питанием и перейти на правильное – присмотритесь к этим вариантам японской кухни.

Позы, чебуреки и полноценный обед

От такой услуги как доставка еды в Иркутске в период карантина не отказались ни чебуречные, ни позные. На сайтах некоторых кафе можно оформить для заказа полноценный обед – салат, первое, второе, компот и даже десерт на выбор. Сделать это можно как по телефону, так и прямо на сайте.

Готовим сами!

Если во время карантина вас не перевели на удаленную работу и есть много свободного времени, то почему бы не открыть наконец запылившуюся книгу рецептов, а, может быть, вспомнить семейные хитрости, которые передаются в вашей семье из поколения в поколение, да или просто порадовать себя или близких обычными завтраками-обедами и ужинами собственного приготовления, то и тут доставка еды в Иркутске во время карантина вам в помощь. Ведь заказать можно не только готовое блюдо, но и ингредиенты к нему. Доставка работает в большинстве крупных супермаркетов. На некоторых оформить покупку можно прямо на сайте. Даже звонить никуда не надо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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