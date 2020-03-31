Мэр Саянска жестко отчитал врача, который, не соблюдая самоизоляцию, пришел на работу

Пока большинство россиян терпеливо сидят дома из-за коронавируса, некоторые все-таки не выдерживают долгие дни самоизоляции и нарушают карантин, несмотря на штрафы, которые могут за это последовать. Об одном из таких нарушителей на своей страничке в соцсети рассказал мэр Саянска Олег Боровский. По врачу из местной больницы, который вернувшись из заграничной поездки, пришел на работу через 9 дней, градоначальник прошелся жестко, не стесняясь выражений.

- Безумству нет предела, полнейшая безответственность, - пишет Олег Боровский. – Врач, сидящий с 18 марта на самоизоляции вместе с супругой, 27 марта решил навестить коллег по работе. И это врач! Он даже 10 дней не просидел дома, чтобы на 10-й сдать анализы. Теперь молим Бога чтобы у этого …. (здесь мэр выбрал слово покрепче) ничего не обнаружилось. Предстоит устанавливать, с кем он контактировал.

Тот самый пост Олега Боровского, в котором он возмущается поведению врача.

В комментариях к гневному посту большинство подписчиков сибиряков согласились с его возмущением. Мы связались с главой Саянска.

- Это же опытный доктор, который работает не первый год, - комментирует корреспонденту «КП-Иркутск» Олег Боровский. – Если он себе такое позволяет, то что говорить про обычных жителей. Хорошо, о том, что он спокойно ходит по больнице, мне догадались сообщить другие врачи, которые работают там. Я сразу позвонил в полицию. Оперативники приехали, изучили камеры видеонаблюдения, по которым определили, что врач 27 марта, в 19.45 действительно въехал на территорию городской больницы и зашел в свое отделение. Позже это подтвердила заведующая врач. То есть, он контактировал с коллегами, даже не зная, здоров он или болен. Тест на тот момент он еще не сделал. По своей дурости он мог заразить коллег, которые действительно помогают людям.

Спешим успокоить всех жителей Саянска. По словам Олега Боровского, проведенный 29 марта тест доктора показал отрицательный результат на коронавирус. Но избежать наказания медику это вряд ли поможет. Помимо гнева мэра города, ему теперь грозит штраф.

- Дело передали в Роспотребнадзор, думаю, его ждет административное наказание, - говорит Олег Боровский. – Руководство больницы также обещало провести свою проверку.

Кстати, в комментариях Олег Боровский рассказал, что во время «разбора полетов», в саянской больнице вскрылся еще один факт нарушения самоизоляции во время карантина.

- Одна из заведующей отделений больницы по прилету из Вьетнама сразу же прибежала на работу и только потом отправилась на самоизоляцию с последующим отпуском в 50 дней, - пишет Олег Боровский. - То есть 2 недели Вьетнама плюс 50 дней отпуска, совсем неплохо при нехватке врачей. Слава Богу, анализы у них отрицательные. А если бы нет? Сколько бед они принесли бы в наш город. Теперь буду ставить вопрос о доверии к главному врачу.

В конце Олег Боровский признался, что уже рассматривает введение в Саянске режима самоизоляции, как в Москве. Это может помочь предотвратить распространение вируса.

Олег Боровский рассказал, что во время «разбора полетов», в саянской больнице вскрылся еще один факт нарушения самоизоляции.

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