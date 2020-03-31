2020-03-31T16:11:54+03:00
Общество

Режим самоизоляции ввели в Иркутской области из-за коронавируса

Он действует в регионе с 31 марта по 5 апрреля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Режим самоизоляции ввели в Иркутской области из-за коронавирусаРежим самоизоляции ввели в Иркутской области из-за коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Режим самоизоляции ввели в Иркутской области с 20.00 31 марта по 5 апреля. Указ о введении дополнительных мер по обеспечению нераспространения коронавируса в Приангарье, подписал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Указ вынужденный. Потому что, несмотря на объявленную нерабочую неделю, жители Иркутской области, обрадовавшись весне и хорошей погоде, тут же воспользовались дополнительными "выходными" и их преимуществами. Шашлыки на дачах, рыбалка, отдых на побережье Байкала - все это мгновенно приняло массовый характер. Машины в городе шли потоком, как в обычные воскресные дни. Потом количество отдыхающих снизилось, но не сказать чтобы кардинально. Люди не хотят верить в опасность, особенно пока ее нет рядом с тобой. Так устроен человек. Пришлось вводить меры жесткие, но исключительно необходимые в данной ситуации. Тем более, что число случаев коронпавируса по всей России упрямо ползет вверх.

Итак, во время режима самоизоляции жители Иркутской области обязаны:

- Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, кроме случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

- Не покидать места проживания, кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев другой прямой угрозы жизни и здоровью; случаев следования к месту и от места осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса мусора до ближайшего места накопления отходов.

А теперь о том, на кого не распространяются ограничения.

Прежде всего это не касается случаев оказания медицинской помощи, работы правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- Введение режима самоизоляции в Приангарье - мера вынужденная, - отметил врио главы региона Игорь Кобзев. - Основная наша задача - минимизировать распространение вируса. Кроме того, с сегодняшнего дня ужесточились наказания для юрлиц за распространение недостоверной информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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