«После самоизоляции выбрался на родину»: суперзвезда Сергей Зверев прилетел на Байкал

Свой летний отпуск суперзвезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев решил по-традиции провести в Сибири. То, что стилист и певец планирует недельку отдохнуть на родине, он сообщил еще в начале июля, и даже спрашивал своих подписчиков в инстаграме: какие новые места на Байкале ему стоит посетить?

К слову, на Байкал король гламура и отправился первым делом, прилетев в Иркутск. Неизвестно, попал ли он под сильный ливень, который обрушился на регион, но, первым делом, суперстар выложил фото именно с берега Байкала в Култуке. На снимке суперзвезда стоит у воды в ярко-красном спортивном костюме, на котором красуется его любимая цитата: «Все люди как люди, а я сеперзвезда».

zverevsuperstar Сергей Зверев приехал на Байкал

- Очень хочется выбраться куда-то на природу после стольких месяцев самоизоляции, - подписал пост Сергей Зверев. – Россия – невероятно большая и разностороння страна: здесь можно и на море съездить и в горы отправиться. Вот и я, наконец, выбрался к самому прекрасному месту в России – к Байкалу. Байкал – моя родина, и мне очень дорог весь этот регион, так как Сибирь – это легкие нашей страны и мне очень важно, чтобы здешняя природа сохранилась навсегда.

Напомним, прошлым летом Сергей Зверев также прилетал в родные пенаты и освещал некоторые проблемы региона. Например, боролся против строительства завода в Култуке, на котором бы производили байкальскую воду. А затем рассказывал про разрушительное наводнение, а также лесные пожары, которые бушевали в Приангарья.

Ну а 8 марта этого года, суперзвезда закатил грандиозный сольный концерт в одном из иркутских торговых центров. Причем, умудрился собрать на своем выступлении столько зрителей, что позавидуют самые известные артисты страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лезгинка от короля: суперзвезда Сергей Зверев зажег в торговом центре Иркутска (Подробности)