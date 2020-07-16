2020-07-16T08:06:33+03:00
Общество

«После самоизоляции выбрался на родину»: суперзвезда Сергей Зверев прилетел на Байкал

Король гламура уже выкладывает фотографии с берега озера [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«После самоизоляции выбрался на Родину»: суперзвезда Сергей Зверев прилетел на Байкал«После самоизоляции выбрался на Родину»: суперзвезда Сергей Зверев прилетел на БайкалФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Свой летний отпуск суперзвезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев решил по-традиции провести в Сибири. То, что стилист и певец планирует недельку отдохнуть на родине, он сообщил еще в начале июля, и даже спрашивал своих подписчиков в инстаграме: какие новые места на Байкале ему стоит посетить?

К слову, на Байкал король гламура и отправился первым делом, прилетев в Иркутск. Неизвестно, попал ли он под сильный ливень, который обрушился на регион, но, первым делом, суперстар выложил фото именно с берега Байкала в Култуке. На снимке суперзвезда стоит у воды в ярко-красном спортивном костюме, на котором красуется его любимая цитата: «Все люди как люди, а я сеперзвезда».

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Сергей Зверев приехал на Байкал
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- Очень хочется выбраться куда-то на природу после стольких месяцев самоизоляции, - подписал пост Сергей Зверев. – Россия – невероятно большая и разностороння страна: здесь можно и на море съездить и в горы отправиться. Вот и я, наконец, выбрался к самому прекрасному месту в России – к Байкалу. Байкал – моя родина, и мне очень дорог весь этот регион, так как Сибирь – это легкие нашей страны и мне очень важно, чтобы здешняя природа сохранилась навсегда.

Напомним, прошлым летом Сергей Зверев также прилетал в родные пенаты и освещал некоторые проблемы региона. Например, боролся против строительства завода в Култуке, на котором бы производили байкальскую воду. А затем рассказывал про разрушительное наводнение, а также лесные пожары, которые бушевали в Приангарья.

Ну а 8 марта этого года, суперзвезда закатил грандиозный сольный концерт в одном из иркутских торговых центров. Причем, умудрился собрать на своем выступлении столько зрителей, что позавидуют самые известные артисты страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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