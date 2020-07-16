Победители викторины «Конституция – это я!» получили ключи от автомобилей

Еще неделю назад «Комсомолка» определила победителей викторины «Конституция – это я!», которую «Комсомольская правда» провела в честь всероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны, и в честь 95-летнего юбилея нашей газеты. А теперь наступило время самого приятного - в разгаре выдача призов! Напомним, с 25 июня по 1 июля, а также 8 июля мы разыгрывали смартфоны, планшеты, телевизоры, и суперпризы - квартиры в новостройке Иркутска и автомобили.

Елена Скалина из Черемховского районаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сертификаты на жилище и машины мы вручили счастливчикам еще во время онлайн-.концерта ведущего джазового коллектива "Доктор Джаз". Его «Комсомольская правда» организовала совместно с компанией "AsiaShow", концертным департаментом «Asia Musiс» и телеканалом ТиВиСи HD. И если у обладателей квартир заселение еще впереди, то владельцы флагмана отечественного автопрома уже сели за руль выигранных авто! В автосалоне ключи получили две победительницы Елена Скалина из Черемховского района и ангарчанка Татьяна Павлова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/790857" frameborder="0"></iframe> Победители викторины "Конституция - это я!" получили свои автомобили.Видео: телекомпания "ТиВиСи HD"

- Только сейчас окончательно поверила, что машина моя, - говорит Елена Скалина. – Родственники, кстати, до сих пор звонят, спрашивают: «А ты действительно выиграла автомобиль?». В ответ всем обещаю отправить фото. Когда сяду за руль? Если честно, на механике не ездила, только на автомате, но, думаю, муж научит. Да и сама буду тренироваться, так что научусь быстро.

- А я тоже не поверила, когда мне о выигрыше сообщили сотрудники моей любимой газеты «Комсмольская правда», - добавляет вторая победительница Татьяна Павлова. – Была на даче, поливала грядки, и ответила, что мол, не надо так шутить надо мной. Просто за всю жизнь никогда так не везло. Если честно, еще не сроднилась с мыслью, что машина моя. Буду ли ездить? Еще бы, я уже в автошколу записалась, прав пока нет, но буду учиться водить, чтобы с комфортом добираться до дачи.

Ну а мы напоминаем, что если вы еще не успели проверить свой билет на выигрыш, сделать это можно на сайте irk.kp.ru по ссылке.

Как забрать приз в случае выигрыша.

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