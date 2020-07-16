2020-07-16T12:11:54+03:00
Общество

Победители викторины «Конституция – это я!» получили ключи от автомобилей

Впереди вручение призов обладателям квартир [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Победительница из Ангарска Татьяна Павлова и ее новая машина.Победительница из Ангарска Татьяна Павлова и ее новая машина.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Еще неделю назад «Комсомолка» определила победителей викторины «Конституция – это я!», которую «Комсомольская правда» провела в честь всероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны, и в честь 95-летнего юбилея нашей газеты. А теперь наступило время самого приятного - в разгаре выдача призов! Напомним, с 25 июня по 1 июля, а также 8 июля мы разыгрывали смартфоны, планшеты, телевизоры, и суперпризы - квартиры в новостройке Иркутска и автомобили.

Елена Скалина из Черемховского района Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Елена Скалина из Черемховского районаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сертификаты на жилище и машины мы вручили счастливчикам еще во время онлайн-.концерта ведущего джазового коллектива "Доктор Джаз". Его «Комсомольская правда» организовала совместно с компанией "AsiaShow", концертным департаментом «Asia Musiс» и телеканалом ТиВиСи HD. И если у обладателей квартир заселение еще впереди, то владельцы флагмана отечественного автопрома уже сели за руль выигранных авто! В автосалоне ключи получили две победительницы Елена Скалина из Черемховского района и ангарчанка Татьяна Павлова.

Победители викторины "Конституция - это я!" получили свои автомобили.Видео: телекомпания "ТиВиСи HD"

- Только сейчас окончательно поверила, что машина моя, - говорит Елена Скалина. – Родственники, кстати, до сих пор звонят, спрашивают: «А ты действительно выиграла автомобиль?». В ответ всем обещаю отправить фото. Когда сяду за руль? Если честно, на механике не ездила, только на автомате, но, думаю, муж научит. Да и сама буду тренироваться, так что научусь быстро.

- А я тоже не поверила, когда мне о выигрыше сообщили сотрудники моей любимой газеты «Комсмольская правда», - добавляет вторая победительница Татьяна Павлова. – Была на даче, поливала грядки, и ответила, что мол, не надо так шутить надо мной. Просто за всю жизнь никогда так не везло. Если честно, еще не сроднилась с мыслью, что машина моя. Буду ли ездить? Еще бы, я уже в автошколу записалась, прав пока нет, но буду учиться водить, чтобы с комфортом добираться до дачи.

Ну а мы напоминаем, что если вы еще не успели проверить свой билет на выигрыш, сделать это можно на сайте irk.kp.ru по ссылке.

Как забрать приз в случае выигрыша.

Как забрать приз в случае выигрыша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учительница выиграла автомобиль в викторине «Конституция – это я!»: "Больше не нужно ездить на дачу на велосипеде" (Подробности)

Сибирячка, выигравшая автомобиль в викторине «Конституция – это я»: «Больше не придется делить с мужем одну машину на двоих» (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конституция — это я!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оказание первой помощи утопающему
В воде ежегодно тонут тысячи людей, среди них даже профессиональные пловцы. Быстрое оказание первой помощи утопающему – единственный шанс спасти ему жизнь. Ведь на берегу не всегда есть спасатели, а помощи ждать слишком долго
Поздравления с Михайловым днем 2020
В 2020 году, не меняя традиций, 21 ноября мы встречаем добрый и светлый Михайлов день. В эту дату почитают святого Архангела Михаила. Мы подготовили для вас подборку красивых стихов и прозы, чтобы вы могли поздравить родных и близких людей
Новости 24
Сибирякам предлагают стать «Киноманами» вместе с Wink
Аналитика МТС: Иркутяне стали покупать смартфоны реже, но дороже
В Байкальске машину потоком воды смыло с моста в реку
Игорь Кобзев взял под личный контроль ситуацию с подтоплениями в Иркутской области
Землетрясение, ЕГЭ и Оксана Сова: что искали в сети иркутяне
ЕГЭ 2020 в Иркутской области: 16 июля выпускники сдают экзамены по обществознанию и химии
Два пациента скончались от коронавируса за сутки в Иркутской области
Больше 11 000 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов по улицам Верхняя Набережная и Мельничная
За «минирование» здания осудили 50-летнего жителя Усолья
МЧС: очень сильные дожди и ветер ожидаются 16 июля в Иркутской области
«Ростелеком» в Иркутской области предоставил виртуальный сервер для викторины «Комсомольской правды»
Реализация нацпроектов в Иркутской области стала главной темой встречи Александра Ведерникова и Сергея Меняйло
Система торгово-промышленных палат настаивает на продлении действия режима ЕНВД после 2021 года
Пробки в Иркутске и ремонт дорог обсудили на депутатском штабе в Заксобрании
Найден водитель, который насмерть сбил женщину в Черемховском районе и скрылся
Особый противопожарный режим продлили на севере Иркутской области
Партию наркотиков на 15 миллионов рублей пытались ввезти в Иркутск
59,5% заболевших коронавирусом в Иркутской области переносят болезнь бессимптомно
Сергей Меняйло и Игорь Кобзев проверили, как строится жилье в Тулуне
Рекордное число пневмоний за сутки зафиксировано в Иркутской области
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
196 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
В Иркутске устраняют последствия ливня
Водитель врезался в металлическое ограждение и сбежал, оставив пассажирку в салоне
В центре Иркутска произошел пожар ночью 15 июля
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей