Учительница выиграла автомобиль в викторине «Конституция – это я!»: "Больше не нужно ездить на дачу на велосипеде"

Голосование по поправкам в Конституцию продолжается. А нам известны результаты очередного розыгрыша викторины, организованной «Комсомольской правдой» в честь всероссийского голосования, которое длится с 25 июня, и в честь недавнего 95-летнего юбилея нашей газеты.

Итак, мы разыгрываем смартфоны, планшеты, телевизоры, автомобили и квартиры в Иркутске. Как принять участие? Очень просто. Еще один день в запасе есть. Приходите 1 июля (это выходной, общероссийский день голосования) на участок, чтобы выразить свое мнение по поправкам. Далее у волонтеров «Комсомолки» можно попросить анкету, вписать в нее свои данные и ответить там на три легких вопроса (10 шагов к вашему подарку, смотрите ниже). А затем ждать итогов: очередной розыгрыш проведем вечером 1 июля, а финал состоится 8 июля.

В завершение шестого дня голосования по поправкам мы разыграли 100 смартфонов, 15 планшетов, пять телевизоров и супер-приз – отечественный автомобиль! И обладательницей новенькой машины стала… 64-летняя Татьяна Павлова из Ангарска!

- Вы серьезно? Не разыгрываете?! - не сразу поверила в свою удачливость сибирячка. - Я ведь ни разу в жизни ничего не выигрывала, сколько бы ни покупала лотерейные билеты, ни одного рубля! И на этот раз была уверена, что ничего не получится. Кстати, на голосование я пошла, как сознательный гражданин, в первый же день, 25 июня.

- Мы просто хотели отдать свой голос, а нам еще и повезло выиграть! – радостно вторит ее дочь Наталья.

Татьяна Павлова работает учителем математики в школе, в этом году ее ученики оканчивают 11-й класс. Свободное время, как и во время звонка с новостью о выигрыше, проводит с семьей на даче, сажает огород. А добирается туда на велосипеде - благо, сил и бодрости хватает. Но теперь будет ездить на участок на новеньком авто!

Больше не придется ездить на дачу на велосипеде! Фото: личный архив.

- У меня водительских прав нет, так что меня будут возить дочь и внук - ему как раз 18 лет исполнилось, - улыбается Татьяна Павлова.

Теперь сибирячка будет принимать поздравления и приходить в себя - ведь весть о выигрыше стала для нее приятной неожиданностью.

Тем временем, другие победители тоже получают свои призы. Так, обладателем квартиры в Иркутске уже стала Галина Цедик из Тайшетского района, а Елена Скалина из Черемховского района и Инна Лырчикова из поселка Чунский тоже выиграли по автомобилю.

КОНКРЕТНО

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЙ БИЛЕТ

Напомним: проверить номер своего билета и узнать, улыбнулись ли вам удача, можно во время прямой трансляции розыгрышей на телеканалах "Аист" и "ТиВиСи", на радио "Комсомольская правда" (91, 5 fm) , а также в газете "Комсомольская правда" и на сайте irk.kp.ru. Важно! Квиток с номером, полученным от волонтеров, сохраняйте до 8 июля - именно в этот день пройдет финальный розыгрыш. Если цифры совпали с названными во время розыгрыша - обращайтесь за призом (телефоны указаны ниже).

Розыгрыш викторины «Конституция - это я» в Иркутской области 30 июня, результаты:

Поздравляем победителей (ищите свой номер)

ТЕЛЕВИЗОРЫ

380851014

380797748

380439035

381071492

380407868

ПЛАНШЕТЫ

380864533

380825558

380718786

380528607

380012213

380231138

380692233

380519439

380298243

380121567

380088225

380484246

380086240

380721256

380962858

СМАРТФОНЫ

380209305

381195717

380341284

380632126

380399887

381148948

380395923

380505658

381147627

380335347

380238740

381057989

381026135

380094830

380553532

380834045

380829965

380146999

380768019

380865779

380064789

380171944

380469056

380818397

380687951

380440477

380582560

380907733

380583195

380079416

380394465

380430316

380776828

380355877

380475953

380447488

380858621

380343118

380619443

380040730

380580427

380797836

380063279

380709997

380918077

380299316

380291569

380838458

381199914

380580232

380366276

380331511

380534554

380724886

380534661

381065164

380823894

380512234

380109188

380544528

380652670

380945842

381158944

380331257

380372553

381160223

380149703

381022429

380655169

381178577

381185124

380247544

380295981

380087150

381038681

380357099

381004159

380798222

381162614

380774980

380526896

380129507

380616431

380811029

381015100

381119547

380815073

380091788

380146856

380145771

381097249

380783327

381108515

380258115

380484374

381000364

380508576

380546516

380864492

380132947

АВТОМОБИЛЬ

380580730

Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 29 июня: результаты

ТЕЛЕВИЗОРЫ

380743537

380914856

380927191

ПЛАНШЕТЫ

380533012

380440200

380333296

380979542

380311953

СМАРТФОНЫ

380121223

380155315

380060206

380656207

380399727

380019518

381056696

381132105

380683256

380626500

380101658

380377004

380596004

380109120

380116908

380549431

380460523

380985566

380433474

380043636

381136882

380651154

380073811

380356726

380810702

380620478

381126621

380527326

380021928

380783768

381173546

380114984

380599220

381006952

380906812

380206491

380132714

380758736

380438049

380145917

380922371

381155807

381066861

380024963

380299050

380617647

380876709

380654456

380906677

380603939

380365235

380453613

380807799

380582711

380118541

380335080

380583312

380631351

380766274

380051812

380393765

380613211

380589197

380283473

380456692

380736702

380472178

380689930

380126888

380616058

Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 28 июня: результаты

Номера, обладатели которых получают 28 июня приз – телевизор:

380414204

380297364

380451007

380608888

380028159

381195598

380033937

380032569

380186454

380258844

Номера, обладатели которых получают 28 июня приз – планшет:

381194956

380151013

380445831

380373467

380486539

381038296

380544264

380288486

381244502

380820987

380906941

380059829

380428707

380611597

380064125

Номера, обладатели которых получают 28 июня приз - смартфон:

380324046

380828300

380777226

380313339

380168927

380372836

380710498

380011467

380659005

380696711

380059829

381054503

380066063

380929586

380329636

380091401

380165653

380191921

380054536

380066850

380324160

380638913

380907017

380613221

381018095

380853695

380426160

380549072

380046080

380357252

380565087

380138898

381073572

381149796

380799718

381004152

380769141

380464867

380491056

380254145

380733284

380576815

380285616

380364985

380799367

381265470

380006246

380430885

380298926

380601924

380210762

381197454

380669700

380589202

380881173

380149722

380571093

380124021

380691003

380974706

Номер, обладатель которого выиграл 28 июня квартиру:

380926815

Номер, обладатель которого выиграл 28 июня автомобиль:

380332946

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 27 июня, результаты:

Пять планшетов

380228420

380741531

380138024

381162865

380322891

Пятьдесят смартфонов

380915100

380882325

380895441

380815963

380726999

380062701

380040460

381058512

380372562

380666521

380181543

380014984

380691028

380906343

380638894

380091914

381101962

380347137

380191308

380626025

380661771

380191313

380415394

380483779

380419023

380692005

380462538

380945855

380539343

380209253

380638861

380652639

380453875

380518317

380701469

380000259

380881572

381121487

380014235

380610211

380224106

380258023

380280186

381011893

380078187

380840459

380904905

380523960

380895244

380864607

Три телевизора

380949628

380884252

380680550

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 26 июня, результаты:

Три телевизора

381158998

380700525

380716819

Пять планшетов

381097479

380684952

381014384

380456957

380648004

50 смартфонов

380580904

380930732

380189887

381080169

380735729

381148204

380528013

380333136

380054649

380248928

380529958

380806413

380945009

380500435

380333085

380371698

380960057

380840287

380544413

380680777

380554122

380008256

381101511

380645308

380528760

380701967

380388513

380151724

380022132

380258856

380455568

381009448

380405350

380491032

381015517

380807148

380754322

380733113

380544333

381197358

380165429

380256312

380145745

380952013

381012704

380767789

380696022

380116805

381136907

380004144

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 25 июня, результаты

Автомобиль:

380347425

Телевизоры:

380544205

380901485

380408476

Планшеты

380009943

380809729

380859492

380033763

380549493

Смартфоны

380571430

380659143

380016478

380322400

380311556

380027439

380350784

380033724

380799665

380068600

380632952

380609672

380132850

380061141

380281604

380860272

380454777

380005996

380948550

380710341

380339590

380384251

380730143

380008412

380549497

380528012

380748012

380015832

380529731

380016865

380331286

380008461

380350779

380068525

380033767

380444908

380512219

380544407

380528945

380132975

380061576

380592034

380499314

380328761

380066362

380319170

380528807

380145686

380476813

380342935

380473313

380096467

380067061

380291697

380817972

380331478

380425395

380714003

380221996

380009074

380449722

380256161

380032625

380440132

380317985

380815923

380472367

380010689

380132612

380842003

380068597

380452044

380741012

380836444

380452192

380252443

380673101

380012448

380491552

380952004

380400522

380680573

380661719

380041502

380818462

380675062

380780950

380483728

380384625

380408300

380617356

380920037

380829999

380583220

380752506

380351230

380316641

380195246

380066272

380347263

.

Положение о викторине

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