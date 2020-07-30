2020-07-30T14:43:31+03:00
Происшествия

Живодеру, который убил собаку в подъезде дома в Иркутске, грозит до 5 лет тюрьмы

Экспертиза доказала, что дворнягу Чучу жестоко избивали и душили [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Та самая дворняга Чуча. Фото: личный архив Екатерины ЗубковойТа самая дворняга Чуча. Фото: личный архив Екатерины Зубковой
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Иркутянка Екатерина Зубкова спустя почти месяц не может смириться с потерей любимой дворняги Чучи. Гибель ее собаки с большими добрыми глазами стала резонансной в Иркутске. 7 июля Чуча, которая жила у Екатерины 4 месяца и сама выходила гулять на улицу, внезапно не вернулась домой. Три дня хозяйка обходила все соседние дворы, но собака словно в воду канула. На четвертые сутки окаменелый труп Чучи нашли в луже крови в подъезде Екатерины. У животного были такие страшные раны, что хозяйка даже не сразу узнала свою любимицу.

- Какой-то изверг забил ее до смерти… - рассказывала тогда Екатерина.

У Чучи были очень добрые глаза. Фото: личный архив Екатерины Зубковой

У Чучи были очень добрые глаза. Фото: личный архив Екатерины Зубковой

Кому могла помешать дворняга, которая за 4 месяца не гавкнула ни на одного местного жителя, было непонятно. Полицейские стали изучать камеры видеонаблюдения, установленные на подъезде, а труп собаки отправили на судебную ветеринарную экспертизу, чтобы подтвердить, что Чучу действительно убили. И это подтвердилось. На днях Екатерине пришли результаты.

- В экспертизе написано, что Чучу ударили тяжелым тупым предметом, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Екатерина. - Еще написано, что ее душили.

Кто этот живодер и за что он так зверски расправился с животным, до сих пор не ясно. Екатерина считает, что найти его помогут камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде.

- Я тоже успела изучить записи, - говорит женщина. - На видео попал неизвестный мужчина, который поднимался с Чучей на 14-й этаж, а на следующий день спустился с 12-го. Сразу скажу, что этого человека я ни разу не видела. Это точно не житель нашего подъезда. Надеюсь, полиция найдет его, чтобы проверить.

Заключение экспертизы. Фото: личный архив Екатерины Зубковой

Заключение экспертизы. Фото: личный архив Екатерины Зубковой

- Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - отвечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Мы просим откликнуться всех, кто что-либо знает об этом происшествии.

Извергу, избавившемуся от животного, грозит до 3 лет тюрьмы. А если будет доказано, что убийство произошло с применением садистских методов, - до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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