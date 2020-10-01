Сейсмологи считают, что землетрясение в Иркутске может повториться с новой силой

Наблюдать за эпицентром землетрясения вблизи Култука будут еще как минимум месяц. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Если иркутяне уже подзабыли о сильном землетрясении, случившемся в ночь на 22 сентября, то сейсмологи продолжают его активно изучать. В эпицентре подземных толчков, в Слюдянском районе, расставлены специальные датчики, и уберут их только через месяц. Почему так долго будут исследовать?

- На основе полученных данных мы сможем вычислить многое: например, выделившуюся при землетрясении энергию, а также более точную глубину очага, - рассказывает «Комсомолке» директор Байкальского филиала «Единой геофизической службы Российской академии наук» Елена Кобелева. - Важно понять, что происходит в земной коре: формируется новый разлом или проявляется старый? И самое главное, связано ли нынешнее землетрясение с тем, что произошло неподалеку в 1999 году? Ведь землетрясение 1999 года отличилось тем, что буквально через 10-12 дней в том же месте произошли новые подземные толчки, более сильные. А может, все ограничится одним толчком, как в 2008 году.

Елена Кобелева успокоила - афтершоковая активность (вероятность повторных толчков – Ред.) на этой территории все-таки отмечается очень низкая. Значит, поводов для волнений нет. Более точные прогнозы и выводы ученые смогут сделать не раньше, чем через месяц, когда будет собрано достаточно данных о подземных толчках.

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