Синоптики рассказали о скором потеплении в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Только горожане успели сменить осенний гардероб на зимний, нарядиться в пуховики и плотные шапки и перчатки, как переменчивая и такая капризная иркутская погода готовит нам очередной сюрприз. И на этот раз приятный! Наступление морозов вновь откладывается, возвращается тепло.

- Ждем к выходным, - рассказывает "КП"-"Иркутск" ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – В субботу, 7 ноября, за окном - около 0 градусов. Самыми комфортными днями будут воскресенье и понедельник, 8-9 ноября, когда столбик термометра поднимется до +6, +7. Снег если и будет пробрасывать, то совсем небольшой.

Ранее синоптики спрогнозировали, что температура воздуха в ноябре в Иркутске ожидается в пределах нормы. В среднем столбик термометра в последнем месяце осени должен показывать от -6 до -12 градусов. Но пока градусник едва перешагивает за отрицательные показатели.

- Чаще всего уже в первые ноябрьские дни погода у нас стоит минусовая, - продолжает Анна Бабанова. – Но сейчас наблюдается небольшое отклонение от нормы. И говорить о том, что это точно последние теплые деньки пока нельзя. Всю следующую неделю, вплоть до 14 ноября, в Иркутске ожидается около 0 градусов.

Если так пойдет и дальше, не исключено, что ноябрь 2020 войдет в рейтинг самых теплых в Приангарье за всю историю наблюдений.

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