«Не мешайте нам ловить аферистов»: мошенники забрали у сибиряка 900 тысяч рублей, представившись полицейскими Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мошенники продолжают обманывать доверчивых сибиряков, используя все более изощренные схемы. Очередной жертвой аферистов стал 43-летний житель Читы. Его развод, преступники начали вполне классическим способом, как они это делают с тысячами россиян ежедневно. Ему позвонила женщина, представилась работницей банка и сказала, что на забайкальца пытаются оформить кредит. Для того, чтобы этого избежать, посоветовала выполнить несколько операций в банкомате.

С первого раза «взять» сибиряка мошенникам не удалось. Мужчина отказался и сам пришел в банк, где ему подтвердили, что никакая сотрудница ему не звонила.

- Вас пытались обмануть мошенники, не вздумайте выполнять их указания, - предупредили его.

Едва мужчина вышел из банка, как у него раздался новый звонок. На экране смартфона высветился номер дежурной части УМВД России по Забайкальскому краю. Звонивший представился полицейским.

- Мы проводим специальную операцию по задержанию мошенников, почему вы нам мешаете, - едва ли не кричал лже-сотрудник на другом конце провода. – Немедленно выполните все, что требуют сотрудники банка, которые вам звонят. Иначе, на вас будет возбуждено уголовное дело.

На этот трюк читинец и повелся. Когда ему перезвонила та самая дама и попросила оформить онлайн-кредит на 900 тысяч рублей, он так и сделал. Всю сумму он перевел на указанный аферисткой счет. Уже через пять минут ее номер был недоступен.

- Преступники использовали IP-телефонию, чтобы подделать номер дежурной части, - уточнили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Забайкальскому краю. – Они звонили своей жертве из разных регионов страны. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение денег в крупном размере».

Полицейские еще раз напоминают всем жителям страны, что сотрудники банков никогда не будут звонить клиентам и сообщать о возможных списаниях денег.

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