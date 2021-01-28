Землетрясение в 3 балла произошло 28 января в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередное землетрясение произошло в Иркутске днем, 28 января 2021. Подземные толчки в 3 балла сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в 12.51 по местному времени. По предварительной информации, эпицентр находился в на границе с Монголией, в районе озера Хубсугул.

Подземные толчки в 3 балла, днем 28 января также ощутили в Ангарске, Шелехове, Хомутово, Белореченском и Михайловке. В поселке Монды, которые находятся неподалеку от эпицентра, тряхнуло на 3-4 балла.

Землетрясение 28 января 2021

Напомним, ощутимое землетрясение в 5 баллов в Иркутске произошло в ночь на 12 января 2021. Эпицентр находится на озере Хубсугул в Монголии. После того сейсмособытия, специалисты зафиксировали уже более 100 афтершоков. По словам сейсмологов переживать из-за афтершоков жителям Приангарья не стоит. Так как они могут продолжаться месяцами.

А вот эпицентр 3-балльного землетрясения, которое ощутили в Иркутске 24 января находился в Бурятии. Например, на станции Мишиха ощущались толчки в 5 баллов, в поселке Клюевка в Кабанском районе 4-5 баллов, в Бабушкине 4 балла.

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