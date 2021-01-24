Землетрясение в 3 балла произошло 24 января в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Землетрясение произошло в Иркутске днем, 24 января 2021. Подземные толчки в 3 балла сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в 17.01 по местному времени. По предварительной информации, эпицентр находился в Бурятии. Например, на станции Мишиха ощущались толчки в 5 баллов, в поселке Клюевка в Кабанском районе 4-5 баллов, в Бабушкине 4 балла.

Почувствовали землетрясение не только в Иркутске, но и в других районах Приангарья. На 3 балла тряхнуло Листвянку, Большое Голоустное, на 2-3 балла Большую Речку, Малое Голоустное.

Эпицентр землетрясения 24 января 2021

Напомним, ощутимое землетрясение в 5 баллов в Иркутске произошло в ночь на 12 января 2021. Эпицентр находится на озере Хубсугул в Монголии. После того сейсмособытия, специалисты зафиксировали уже более 100 афтершоков. По словам сейсмологов переживать из-за афтершоков жителям Приангарья не стоит. Так как они могут продолжаться месяцами.

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