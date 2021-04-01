Иркутский футбольный клуб «Зенит» прекратил существование

"Зенит" стал третьим клубом из Иркутска, который распался за последние 13 лет. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Иркутск в очередной раз остался без большого футбола. Футбольный клуб «Зенит» из столицы Приангарья, который уже не первый год терпит финансовые трудности, прекратил свое существование. Причина – как несложно догадаться – отсутствие финансирования. Об этом сообщили в официальном аккаунте иркутского клуба в инстаграме.

- Дорогие болельщики. К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а черная дата, - пишут сотрудники пресс-службы клуба. - ФК "Зенит-Иркутск" прекратил свое существование. Из-за отсутствия финансирования мы не можем продолжить выступление в Профессиональной футбольной лиге. Мы благодарим всех наших болельщиков и тех, кто просто переживал за нас все эти годы. Еще одна команда на кладбище иркутского футбола...

- Да, сегодня нам объявили, что клуб не сможет продолжить выступления, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» капитан «Зенита» Илья Кунгуров. – Правда, пообещали, что все долги по зарплатам нам выплатят. Только не сказали, когда именно. А денег мы не видели более полугода. У многих игроков семьи, кредиты, ипотеки… Пока все футболисты в шоке от решения ликвидировать клуб. Еще до конца не осознали, что все закончено. Мы ведь реально верили, что доиграем этот сезон. И что в ближайшем будущем нам найдут финансирование.

Напомним, «Комсомолка» не раз рассказывала о проблемах в клубе, которые продолжаются с 2019 года. Например, в январе 2020 года профессиональным футболистам даже пришлось подрабатывать таксистами и грузчиками.

Вынужденно осваивать новые профессии спортсменам тогда пришлось из-за того, что команда не получала зарплату полгода. Весной 2020-го проблемы клуба были решены. По долгам с игроками рассчитались, и наш клуб, переждав карантин, вполне удачно стартовал в новом сезоне ПФЛ. Однако, летом платить игрокам вновь перестали.

Кстати, за 13 последних лет, «Зенит» стал уже третьим футбольным клубом из Иркутска, который прекратил свое существование. В 2008 году распалась всеми любимая «Звезда», которая существовала с 1957 года. А в 2016 году с футбольной карты России исчез ФК «Байкал». «Зенит» просуществовал менее 5 лет.

Создадут ли в ближайшем будущем в столице Приангарья новую команду, большой вопрос. В разные годы из Иркутска в большой футбол пробились Андрей Ещенко, который играл за сборную России на чемпионате мира и становился чемпионом России в составе московского «Спартака». Еще один звездный воспитанник иркутской школы Роман Зобнин, который сейчас является одним из лидеров «Спартака» и сборной России. Также можно отметить братчанина Федора Кудряшова, который также играет за национальную команду.

Любой детский тренер скажет, что без профессиональной команды в городе, мальчишкам, которые занимаются в секциях, проявить себя будет гораздо сложнее. Так что, молодые иркутские таланты скорее всего, начнут переезжать в более футбольные регионы.

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