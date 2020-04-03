2020-04-03T16:08:09+03:00
Общество

Дистанционное обучение школьников в Иркутске: когда начнется и как будет проходить

Наверняка дистанционное обучение школьников в Иркутске будет таким же эффективным, как и обычное
Анна ПОПОВА
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Дистанционное обучение школьников в Иркутске: когда начнется и как будет проходитьДистанционное обучение школьников в Иркутске: когда начнется и как будет проходитьФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В понедельник, 6 апреля, школьники должны были вернуться в учебные заведения после длинных каникул. Но как же учиться, если все учреждения закрываются из-за коронавируса? Неужели отдых для учеников продлят? Как бы ни так! Их книжкам и тетрадкам не придется пылиться в шкафу, ведь в министерстве образования региона подписали указ о том, что начинается дистанционное обучение школьников в Иркутске.

Оно начнется с 6 апреля и завершится предварительно 30 апреля. В этот период школьники будут получать задания по всем предметам через интернет и даже писать проверочные работы онлайн. Но не стоит надеяться на то, что при такой организации учебного процесса можно будет легко списать. Дистанционное обучение школьников в Иркутске устроено не так просто. На виртуальных "уроках" учителя будут общаться со школьниками по "Скайпу" и смогут увидеть, чем занимается каждый из них в реальном времени.

Завершится ли дистанционное обучение школьников в Иркутске в конце апреля или нет, зависит от эпидемиологической обстановки в России. Если к тому времени пандемия коронавируса пойдет на спад и все успокоится, то дети смогут вернуться в школы и сидеть на уроках, как раньше. Ну а, если нет - тогда им придется обучаться онлайн до конца учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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