Христос воскресе: как в Иркутске праздновали Пасху во время коронавируса

Пасха - главный праздник для православных верующих. В этот день принято посещать церковь, участвовать в крестном ходе и поздравлять всех с Воскресением Иисуса Христа. Но что же делать, если из-за коронавируса запрещено посещать места массового скопления людей? Во всем мире священнослужители вышли из положения с помощью онлайн-трансляций пасхального богослужения. Хотя закрывать двери для православных никто не собирался: некоторые из них набрались смелости и посетили службу.

Пасхальная служба начинаетсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

"В исключительных случаях молитва вне храма не будет считаться грехом и не станет помехой для духовной жизни, - обратился к прихожанам митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. - В такой необычной ситуации находимся сейчас и мы. Наш призыв воздержаться от посещения церкви обращен в первую очередь к пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания - для них вирус является наиболее опасным".

В храмах Иркутска в эту ночь было не так много прихожан - большинство решили отметить Пасху домаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске службы в удаленном режиме проводили в соборе Богоявления и храме иконы Казанской Божьей Матери. Но, несмотря на предоставленную возможность остаться дома и присоединиться к службе с помощью прямого включения, некоторые верующие все же пришли в церковь, чтобы лично поучаствовать в празднике. Столпотворения, как это обычно бывает, в храмах не было. Соблюдали дистанцию, протирали руки дезинфектором, не снимали маски во время службы. Но, по традиции, принесли с собой крашеные яйца и куличи, чтобы освятить их в церкви.

Освящение яиц и куличей - одна из главных традиций ПасхиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди прихожан были и молодые люди, и дети, и даже пенсионеры, вера которых оказалась сильнее страха перед COVID 19.

Верующие думали о безопасной дистанции даже во время молитвыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетители храмов помнили обо всех мерах профилактики коронавируса даже во время молитвы. Прихожане держались друг от друга на расстоянии около полутора метров и старались рассредоточиться по всему пространству церкви. Священнослужители во время литургии тоже стояли на расстоянии друг от друга.

Во время коронавируса на службу нужно приходить не только в платке, но и в маскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но в большинстве православных храмов в эту ночь все же было не так много прихожан. Это значит, что большая часть верующих все-таки согласились с наставлениями священнослужителей и остались праздновать Воскресенье Иисуса Христа дома, в кругу семьи.

Посещать церковь, конечно, нужно, но отпраздновать Пасху дома в трудные времена никто не запрещалФото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Соблюдение Пасхи - это законодательство божие, которое просто нельзя нарушать, - рассказывает руководитель миссионерского отдела иркутской епархии Вячеслав Пушкарев. - Однако Господь говорил: в том месте, где двое или трое соберутся вместе в мою честь - там и есть я. Все-таки церковь божия не в камнях".