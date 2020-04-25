2020-04-25T14:54:29+03:00
Происшествия

Режим ЧС ввели в Качугском районе из-за лесных пожаров

Тайга горит в шести точках на площади 2,5 тысячи гектаров
Любовь АРБАТСКАЯ
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Режим ЧС ввели в Качугском районе из-за лесных пожаровРежим ЧС ввели в Качугском районе из-за лесных пожаровФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Север Иркутской области уже страдает от лесных пожаров. В Качугском районе по этой причине даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Днем 25 апреля на территории района тайга полыхала в шести точках общей площадью 2,5 тысячи гектара. "Взять в кольцо" удалось три пожара.

- Огонь в Качугском районе тушат 84 сотрудника лесной охраны, 36 мобилизованных людей, 25 машин, - рассказывают в правительстве Иркутской области. - Местным жителям запрещено приходить или приезжать на машинах в лес. На дорогах в тайге действуют контрольно-пропускные пункты. Для тушения пожаров привлекают в том числе арендаторов лесных участков.

Напомним, особый противопожарный режим введен на юге Иркутской области с 10 апреля, а на севере начнет действовать с 1 мая.

- Для предотвращения новых случаев ЧС необходимо прекратить доступ граждан в леса при третьем и выше классах пожарной опасности, - подчеркнул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Это же касается въезда в лес автотранспорта, за исключением лесопожарной техники.

Надо отметить, что 25 и 26 апреля практически во всех районах Приангарья - от средней (третий класс) до чрезвычайной пожарной опасности в лесах. Остается надеяться, что в этом году тайга в нашем регионе не будет гореть так, как в прошлом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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