Видео, как участник бунта в ангарской колонии жалуется на "избиение", оказалось постановкой

Стали известны подробности бунта и пожара в исправительной колонии №15 в Ангарске, случившейся в ночь на 11 апреля. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко лично поговорил с осужденными, которые сейчас находятся под следствием по делу о массовых беспорядках в колонии. Один из заключенных признался, что видео, на котором он жаловался якобы на избиение сотрудником учреждения - постановочное. Две недели назад этот ролик гулял по Сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772397" frameborder="0"></iframe> В Ангарске горит исправительная колония.

- 32-летний осужденный рассказал о том, что заключенные заставили его записаться на видеоролик и сказать, что его якобы избивал сотрудник ИК-15, - сообщается на сайте омбудсмена по правам человека в Иркутской области. - На самом деле, отметил он, его никто не избивал и не душил. Отказаться от записи постановочного видеоролика не мог, так как заключенные угрожали ему физической расправой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772446" frameborder="0"></iframe> Обстановка в исправительной колонии №15 находится под контролем.В настоящее время на территории колонии работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и следственного комитета

Сейчас он вместе с другими заключенными из ангарской колонии №15 находится в следственном изоляторе №1 регионального ГУ ФСИН.

Напомним, бунт в исправительной колонии начался еще 9 апреля. Один из осужденных во время отбоя не захотел подчиняться сотрудникам учреждения, а другие стали наносить себе повреждения. Пострадал сотрудник колонии. Вечером 10 апреля на территории ИК-15 вспыхнул пожар, начались беспорядки. Ночью 11 апреля силовики взяли ситуацию под контроль.

Из-за чего взбунтовались заключенные ангарской ИК-15, выясняется. Виктор Игнатенко опросил их о взаимоотношениях между собой и с администрацией колонии, а также об условиях содержания. Ранее те же вопросы задал он задал тем, кто остался в ИК-15 в Ангарске. Следователи возбудили три уголовных дела и установили 200 зачинщиков и соучастников беспорядков. Расследование продолжается.

Пожар в колонии виден из разных районов Ангарска. Фото: "Инцидент Иркутск"

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