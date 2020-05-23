Из-за схваток сняли с поезда: 17-летняя девушка родила на вокзале в Тайшете

Ночь 22 мая на вокзале в Тайшете, что в Иркутской области, выдалась беспокойной. С поезда, который следовал из Красноярска, сняли 17-летнюю беременную девушку. Она ехала домой в город Зима, но по пути у нее начались преждевременные роды.

- Девушка была на седьмом месяце беременности, у нее случились схватки, сильные боли в животе, - рассказали «КП-Иркутск» в медпункте железнодорожного вокзала Тайшета. - Поэтому ее посреди ночи вывели из поезда и вызвали фельдшера. Ее привели на станцию, и здесь малыш появился на свет. Стремительные роды у нее были.

К счастью, все прошло хорошо. Медики вовремя пришли роженице на помощь. Молодую мать и ее недоношенного малыша отправили в местную больницу. Пока об их состоянии информация уточняется. По неофициальным данным, у них берут тест на коронавирус, результаты станут известны позже. Домой они поедут, очевидно, когда врачи убедятся в их здоровье.

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