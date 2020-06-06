Автомобиль убил своего хозяина в Бурятии

Трагедией закончился обычный ремонт своего автомобиля для 50-летнего жителя микрорайона «Горький», в Улан-Удэ. 4 июня мужчина услышал странный стук, который при движении раздавался из заднего колеса. Водитель не стал заезжать в автосервис, а решил починить поломку самостоятельно.

Для этого он загнал машину к себе во двор, поднял заднюю часть авто при помощи домкрата, снял колесо, после чего завел двигатель и включил скорость. Затем он вернулся к разобранной части машины и наклонился к крылу, чтобы определить причину стука. В этот момент, край его куртки зацепился за ступицу. Вращающийся механизм намотал одежду, и автомобилист оказался с силой прижат к агрегатам машины. Выбраться из западни он не смог и через несколько минут скончался от удушения. Вскоре на место прибежала падчерица водителя. Она заглушила двигатель и сама пыталась вызволить отчима, но не смогла.

- Начата доследственная проверка, - прокомментировали трагедию в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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