2020-06-05T08:10:01+03:00
Происшествия

Бизнесмена из Иркутска приковали к батарее и держали в плену из-за партии медицинских масок в 30 миллионов рублей

Знакомый предпринимателя, узнав о крупном товаре, решил забрать его себе
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Задержанный организатор похищения бизнесмена. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Задержанный организатор похищения бизнесмена. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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Один из крупных бизнесменов Иркутска попал в плен после того, как в разгар коронавируса заключил сделку по отправке большой партии медицинских масок в Ивановскую область. Цена груза составила ни много ни мало 31 миллион рублей.

Дело в том, что о крупном товаре узнал 49-летний знакомый бизнесмена. Услышав сумму, мужчина решил для себя, что это его шанс разбогатеть. Еще бы, ведь повязки сейчас пользуются огромным спросом, и продать их быстро не составит труда. Примерно так рассуждал он, придумывая план, как забрать себе всю партию. Впрочем, ничего хитрого он не придумал. Просто пришел в квартиру предпринимателя, которая находится на бульваре Постышева, избил хозяина, привязал к батарее и, предъявив главное требование, держал в плену целый день.

- Груз должен быть доставлен по адресу, который скажу я, - сказал он бизнесмену. Пленник сразу выполнил все указания мужчины. Когда маски были доставлены по новому адресу, сообщники преступника, которых он подговорил заранее, похитили груз и увезли его в Москву, где планировали его продать.

Когда предприниматель освободился, сразу пошел писать заявление в полицию. Организатора похищения задержали по горячим следам. Оказалось, он пытался сбежать в Красноярский край. Инспекторы ГИБДД остановили его машину на трассе в Тайшете. Вскоре нашли и украденный товар, который хранился на оптовой базе в Москве. Правда, при обыске нашли не все маски. Оказалось, что больше половины груза преступники действительно продали очень быстро. Все, что осталось, вернули бизнесмену обратно в Иркутск.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере)», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Организатор арестован.

Теперь остается найти его сообщников. Кстати, следователи не исключают, что задержанный мужчина может быть причастен к другим преступлениям в разных городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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