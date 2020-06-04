Сибирячку, которая убила беременную коллегу из-за долга, нашли спустя 5 лет

Загадочное убийство 40-летней жительницы Улан-Удэ Марии Кондратьевой (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) не могли раскрыть ровно 5 лет. Тело женщины, которая к тому же была беременная, нашли 23 мая 2015 года на Центральном кладбище в микрорайоне «Стеклозавод». Неизвестный несколько раз ударил ее ножом в грудь.

Выйти на след преступника по горячим следам тогда не удалось. Уголовный розыск продолжал поиски убийцы. Сыщики отрабатывали разные версии, но найти изверга, который лишил жизни женщину и ее неродившегося малыша не удавалось. И лишь в этом году следователи обратили внимание на показания свидетелей, которые рассказали, что незадолго до убийства, погибшая занимала деньги своей 54-летней коллеге Светлане (имя изменено). Ту вызвали на допрос, во время которого Светлана начала путаться в показаниях. Также следователи отметили, что после исчезновения, на мобильный телефон Марии, который нашли в ее одежде, много раз звонили все коллеги, но от Светланы, не поступило ни одного звонка. При том, что они дружили и сменяли друг друга на работе.

- Было решено провести психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Эксперты нашли реакции, судя по которым стало понятно, что ей хорошо известны обстоятельства убийства. После этого отпираться женщина не стала и призналась в преступлении. Ей уже предъявлено обвинение по статье «Убийство». Дожидаться суда она будет под стражей.

Следователям удалось восстановить полную картину преступления. Оказывается, женщины действительно работали в одном из торговых центров в Улан-Удэ и сдружились. Пользуясь этой дружбой, одна из дам решила занять у коллеги 60 тысяч рублей. Правда, отдавать деньги она не собиралась. Решить проблемы с долгом она решила 1 мая 2015-го, когда подруга предложила съездить с ней на кладбище, чтобы навестить могилу бывшего мужа. Должница специально взяла с собой нож и в тот момент, когда они поминали память мужчины, она набросилась на коллегу и несколько раз ударила ее. Затем закидала ее тело венками, сняла украшения, забрала деньги и скрылась. Труп нашли спустя три недели..

Сейчас собираются все доказательства вины задержанной сибирячки. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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