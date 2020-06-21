Продление режима самоизоляции в Иркутской области до 28 июня : в регионе более 5,6 тысячи случаев заражения коронавирусом

Продление режима самоизоляции в Иркутской области до 28 июня - пожалуй, самая обсуждаемая в регионе новость на 21 июня. Теперь он действует до 28 июня включительно. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Такое решение принял глава региона Игорь Кобзев.

Итак, что подразумевает продление режима самоизоляции в Иркутской области до 28 июня? Так, в течение предыдущей недели жители региона должны были носить защитные маски в людных местах, соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Пенсионерам и сибирякам с хроническими болезнями нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью, лучше поменьше выходить из дома. Кафе работали только на вынос и доставку. Очевидно, все эти меры безопасности сохраняются. О каких-либо изменениях пока не сообщается. А маску носить всем жителям страны придется до конца года - таково распоряжение Роспотребнадзора.

Тем временем, в Иркутской области за сутки еще 194 человека заболели коронавирусом. Общее число случаев заражения инфекцией достигло 5622. Но многие уже перебороли опасный вирус - 2000 пациентов выздоровели и выписались из больниц. В медучреждениях региона сейчас находятся 3560 пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии - 46 человек. Умерли от коронавируса 27 зараженных, а от других заболеваний - 35 человек.

Так что продление режима самоизоляции в Иркутской области до 28 июня - мера важная. Пока число заражений растет, всем необходимо беречь здоровье - свое и близких.

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