Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 августа: Приангарье - в топ-5 регионов Сибири с самым низким приростом заболеваемости

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 августа: темпы распространения инфекции в Приангарье снижаются. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 августа. По данным оперштаба региона, за сутки в Приангарье еще 114 пациентам поставили диагноз коронавирус. Всего за время пандемии заражены были 15556 человек. Темпы прироста постепенно снижаются, выздоровело большинство – 12679 человек.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 августа. Статистика, данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 августа: скорость распространения инфекции в регионе ниже, чем в целом по Сибири

Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, проанализировавший скорость распространения заразы за последнюю неделю.

- Иркутская область сохранила свое положение в общесибирском рейтинге, оставшись в пятерке регионов с самыми низкими показателями, - передает информационный центр. - Среднедневной темп прироста новых случаев COVID-19 в регионе также снизился. На прошедшей неделе коронавирус распространялся быстрее, чем в среднем по Сибири в трех регионах федерального округа: Кемеровской, Омской и Томской областях.

Данные оперштаба Иркутской области.

Ну а самые низкие темпы распространения COVID-19 отмечены в Тыве, Хакасии и Новосибирской области, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Алтай и Алтайской крае.

Таковы последние новости на 16 августа о коронавирусе в Иркутске.

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