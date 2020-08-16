Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 августа: Приангарье - в топ-5 регионов Сибири с самым низким приростом заболеваемости

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 августа: темпы распространения инфекции в Приангарье снижаются.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Итак, коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 августа. По данным оперштаба региона, за сутки в Приангарье еще 114 пациентам поставили диагноз коронавирус. Всего за время пандемии заражены были 15556 человек. Темпы прироста постепенно снижаются, выздоровело большинство – 12679 человек.
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 августа. Статистика, данные Яндекса.
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 августа: скорость распространения инфекции в регионе ниже, чем в целом по Сибири
Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, проанализировавший скорость распространения заразы за последнюю неделю.
- Иркутская область сохранила свое положение в общесибирском рейтинге, оставшись в пятерке регионов с самыми низкими показателями, - передает информационный центр. - Среднедневной темп прироста новых случаев COVID-19 в регионе также снизился. На прошедшей неделе коронавирус распространялся быстрее, чем в среднем по Сибири в трех регионах федерального округа: Кемеровской, Омской и Томской областях.
Данные оперштаба Иркутской области.
Ну а самые низкие темпы распространения COVID-19 отмечены в Тыве, Хакасии и Новосибирской области, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Алтай и Алтайской крае.
Таковы последние новости на 16 августа о коронавирусе в Иркутске.
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