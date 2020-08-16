Цены на продукты в Иркутской области: яблоки и сахар подорожали, а свежие овощи и крупы подешевели

В прошлом месяце в Приангарье снизились ценники на многие продукты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сколько денег ни возьми в магазин - все потратишь! А что поделать, цены прыгают, не уследишь. Специалисты Иркутскстата подсчитали, как изменилась стоимость продуктов в Приангарье за июль.

- Значительно подешевели свежие огурцы (на 38%) и помидоры (26%), чеснок (15%), лук репчатый, лимоны (13%), - рассказали аналитики. - В меньшей мере свежая капуста (7%), виноград (6%), бананы (4%).

Оно и понятно, на дворе сезон свежих овощей и фруктов, прилавки ломятся от спелого товара, надо успевать все распродать. Вот цены и снижаются. А сибиряки и рады - когда еще, как не сейчас, запасаться витаминами перед зимой?

Смотрим дальше. На 3% подешевели говяжья печень, кальмары, пастеризованное молоко и пшено. На 1-2% сбавил в стоимости рис и овсяные хлопья «Геркулес» - на радость молодым мамочкам, завтраки для детей теперь обходятся дешевле. На столько же снизились цены на полезные белковые продукты - куриные яйца, творог, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых). Немного сэкономить можно и на овощных консервах, грушах и черном перце (горошек). А сладкоежки теперь чуть выгоднее могут покупать кексы и рулеты, а также растворимый кофе, чтобы запивать угощения.

- В то же время подорожали апельсины (на 19%), яблоки (13%), морковь (10%) и свекла (6%), - добавили в Иркутскстате. - А также рыбные консервы (7%), сахар (4%), мороженые креветки (на 3%). Выросли цены на пельмени, манты, равиоли, смеси сухие молочные для детского питания, горох и фасоль, макаронные изделия, маргарин, картофель (на 2%).

Что касается моркови, свеклы и картошки - можно быть уверенными, к осени они снова подешевеют, когда снимут урожай с полей.

При этом, по данным Томскстата, некоторые продукты в конце июля в Иркутске оказались дороже, чем в других крупных городах Сибири. Так, килограмм хлеб и булочки из пшеничной муки 1 и 2 сорта у нас обойдутся 62,87 рубля за кило, сметана – в 291,20 рубля, куры охлажденные и мороженые – в 175,69 рубля, а картофель – в 53 рубля (все за килограмм). Но экономить можно - искать товары по скидкам и акциям, как вариант.

Добавим, что меняется стоимость не только продуктов. В июле в Иркутской области на 5% подорожали ювелирные украшения, медицинские электронные термометры, на 4% - пылесосы и электрочайники. Буквально на 1-2% поднялся ценник на некоторые товары для школьников (альбомы для рисования), трикотажные костюмы для детей ясельного возраста. На столько же увеличилась цена некоторой посуды, мебели.

- Кроме того, с 1 июля повысились тарифы в коммунальной сфере: на услуги по снабжению электроэнергией (на 5,4%), отопление (5,3%), горячее водоснабжение (4,6%), обращение с твердыми коммунальными отходами, газоснабжение (3%), холодное водоснабжение и водоотведение (на 2,3%). В среднем тарифы на коммунальные услуги увеличились на 4,7%, - сообщили аналитики Иркутскстата.

Кое-что и подешевело. Так, на 5,3% уменьшилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом. А еще хорошие новости для путешественников или желающих пойти в отпуск. На 4% доступнее стали авиабилеты и путевки в дома отдыха, пансионаты, на 3,2% - проживание в гостинице, на 1,4% - услуги в сфере внутреннего туризма.

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