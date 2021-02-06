Землетрясение в 3 балла произошло в Иркутске в ночь на 7 февреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло в Иркутске в ночь на 7 февраля 2021. Подземные толчки в 3 балла сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в 00.10 по местному времени. По предварительной информации, эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Например, в поселке Оймур ощущались толчки в 5-6 баллов. В Улан-Удэ также ощутили сейсмособытие в 3 балла.

Почувствовали землетрясение не только в Иркутске, но и в других районах Приангарья. На 2-3 балла тряхнуло Ангарск, Шелехов, Маркова, Листвянку, Горячий Ключ, Ревякина.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области жертв и разрушений нет. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

Напомним, ощутимое землетрясение в 5 баллов в Иркутске произошло в ночь на 12 января 2021. Эпицентр находится на озере Хубсугул в Монголии. После того сейсмособытия, специалисты зафиксировали уже более 100 афтершоков.

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