Звезда ТикТока енот Витя, объездивший полстраны, побывал на Байкале

Енот Витя. Фото: страница в соцсети raccoon.vitya

Челябинский енот-блогер Витя, на личную страницу которого в инстаграме подписаны более 36 тысяч человек, объездил уже полстраны. Зверек путешествует путешествующий с хозяевами на Ниве. Уже купался в Каспийском море, рыбачил на Азовском море, и бегал по горам Алтая, а теперь добрался и до Байкала.

- Сбылась еще одна наша мечта, мы приехали на Северный Байкал - в город Северобайкальск, - написали хозяева Вити на его странице в инстаграме. - Заехали уже вечером, накупались, погуляли по пляжу.

Витя на Братской ГЭС. Фото: страница в соцсети raccoon.vitya

Ну а еще перед тем, как освежиться в Байкале, Витя заглянул в Братск. Там он вместе с горожанами понаблюдал за невероятно красивым зрелищем – водосбросом на Братской ГЭС, которое последний раз производился 26 лет назад.

- Это потрясающий рукотворный водопад, - продолжают Олеся и Евгений. – Но Витя как обычно отвлек все внимание на себя. Одна женщина сказала: «Ну все, водопад больше никому не интересен, все смотрят только на енота».

Витя в Северобайкальске. Фото: страница в соцсети raccoon.vitya

Из Челябинска Витя с хозяевами Олесей и Евгением Шиляевыми выехали еще 31 мая. На енотомобиле, то есть «Ниве», Олеся и Евгений написали адреса страниц Вити в социальных сетях и нарисовали самого енота. Каждый день Шиляевы отмечали маркером на машине, в каких регионах побывали. Все путешествие енота освещали в инстаграм-аккаунте Вити. Раз в несколько дней выкладывали посты с забавными фотографиями или видео, а также снимали истории, которые можно посмотреть и сейчас. Жители каждого города, увидев Витю на улице, устраивали с ним фотосессию. А он в ответ дарил маленькие подарки-сувениры из своего рюкзачка. К концу путешествия рюкзак почти опустел, ведь проехали они немало, успели заглянуть в 35 областей и республик. Сейчас путешественник Витя уже на Дальнем Востоке.