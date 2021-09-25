Почему картошка в Сибири становится «золотой», а запасаться ею лучше уже сейчас Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас иркутяне, многие из которых отказались от отнимающих силы и время картофельных посадок на дачах, хватаются за голову. Это раньше, когда «второй хлеб» продавался по 20 рублей даже зимой и было его вдосталь, проблем не существовало. Надо тебе пару килограммов – иди в магазин. Теперь ситуация изменилась. Урожай только что собрали, а торгуют им по 30 рублей за кило. Не надо быть оракулом, чтобы догадаться – к зиме цены вырастут вдвое. «Комсомолка» выяснила, почему так.

Стали меньше выращивать

Немного статистики. Традиционно чем-чем, а «вторым хлебом» область обеспечивает себя сама. Причем в основном за счет частников. Кто бывал на уборке картошки в деревне у родных, тот знает – собранный урожай сельские жители обычно сдают заготовителям. А учитывая, что горожане пополняют запасы не только в магазинах, но и собственным трудом на дачных участках, собранного всегда хватало.

Но это раньше. Сейчас все больше тех, кто превращает участок в садоводстве из поля битвы за килограммы овощей в зону отдыха.

- У меня на даче яблони растут, еще вишни, и все. А траву я газонокосилкой скашиваю, - рассказывает коллега Андрей. Дача у него для приятного времяпрепровождения, а не для пахоты, как у дедов.

- Пара грядок картошки – и, по-моему, хватит, - вторит ему Юлия. – Хотя у меня много всего. И зелень есть, и парники, и ягода. Но еще и беседки, и бассейн, и площадка для игр. А раньше все было засажено «Адреттой». Родители смирились. А соседи до сих пор укоризненно посматривают. т

Как бы то ни было, а посадки сократились.

- Посевные площади, занятые этой культурой в Иркутской области, постепенно снижаются: за пять последних лет – на 19% и в текущем году – еще на 3%, - сообщают в Иркуткстате.

Конечно, дело совсем не в том, что садоводы и частники виноваты – бездельничают. Проблема и в том, что при низких ценах выигрывают только покупатели.

Должен стоить, как булка хлеба

- Фермеры и крупные производители, чтобы получить урожай, несут значительные расходы – вносят удобрения, используют технику, расходуют горючее и электричество, платят работникам, - загибает пальцы известный селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Бурлов. – Кроме того, собранный урожай надо где-то хранить, перевозить, а это все затраты. А последние 10 лет она стоила оптом чуть больше 10 рублей. Невыгодно! Ведь семенную картошку каждые три года надо покупать импортную – в Голландии, Германии, Франции. А там один килограмм стоит не меньше доллара!

В 2020 году цены поползли вверх. А обладатели загородных участков начали жаловаться на плохой урожай.

- У иркутских дачников действительно картофель не уродился, - говорит и Сергей Бурлов. – Быстро гниет. Проблема в фитофторозе, болезни. Чтобы ее не было на полях иркутской сельхозакадемии, мы обрабатывали посадки. Фермеры тоже так делают. А садоводы – нет. Поэтому клубни и гниют. И, кстати, именно для того, чтобы избежать подобного, надо менять сорта. Скажем, «Сарма», «Нерпенок», «Аляска», «Королева Анна» пока не поддаются этому заболеванию.

И все-таки эксперт считает, что даже при хорошем урожае килограмм картошки должен стоить как булка хлеба, не меньше. Тогда его и производить будет выгодно.

Еще один вариант, который используют сейчас в регионе – субсидия на выращивание картошки, чтобы заинтересовать в производстве. По информации первого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Натальи Жилкиной, в Иркутской области должны собрать 350,8 тысяч тонн корнеплода – как частники, так и фермеры.

– В области действуют 41 картофеле- и овощехранилище, идет закладка картофеля и овощей открытого грунта, – сообщила Наталья Жилкина.

Но ситуация не так проста. Корнеплод из Сибири везут в центр страны и на юг. Там недород. А цены оптом растут.

Зимой вырастет в цене до 60-70 рублей

Это не пессимистический прогноз. Но все эксперты сходятся в одном – больше 50 рублей точно.

- Если сейчас, сразу после сбора урожая, ее продают по 30 рублей, то стоить будет к зиме всяко около 60 рублей, - считает Сергей Бурлов.

Оптовики с ним согласны.

- Сейчас в крупном опте (это когда расчет на тонны), картофель продается по 26 рублей \килограмм, а в прошлом году в это время - по 12-14 рублей, - объясняет сотрудник крестьянско-фермерского хозяйства из села Шевели Кемеровской области Валерий Соловьев. Именно это хозяйство поставляет в Приангарье значительную часть корнеплода. –Из этих невысоких цен к марту цены выросли в рознице до 45 рублей. А что будет сейчас? Думаю, самые высокие они будут в январе, перед тем, как пойдет импорт из Израиля, Египта и Ирана. Импорт остановит рост цен, так как торговать по цене дороже 60 рублей, думаю, будут вряд ли.

А почему такой рост цен?

- Недород в центре и на юге России, - объясняет Валерий Соловьев. – Сейчас даже Беларусь, картофельная держава, закупает второй хлеб в соседних странах, в том числе на Украине, в Польше и в России. А мы обычно поставляли по Сибири, сейчас везем в Московскую область, в Воронеж, Тамбов, Свердловскую область. Засуха, небольшой урожай картофеля - в 1,5-2 раза меньше, чем в прошлом году, и в Поволжье. Картошки мало везде, кроме Сибири. Вот от нас ее и вывозят. Более чем ясно, что в результате уже зимой ее будет не хватать.

Советуют одно – запасаться картошкой прямо сейчас, пока она есть и недорого.