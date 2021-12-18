"Исполняя песню, обнаружила себя плачущей": иркутянка Юлия Кошкина прошла в полуфинал шоу "Голос". Фото: Анна МОМОТ, @arcaasha

Иркутянка Юлия Кошкина продолжает покорять шоу «Голос». В четвертьфинале сибирячка исполнила композицию в народном жанре «Я любила сокола» и смогла пробиться в полуфинал популярного проекта.

В четвертьфинале соперниками Юлии Кошкиной были двое соперников из команды своего наставника Пелагеи – Александр Волкодав и Виктор Кириллов. Пелагея распределила свои баллы так. 20 достались Кириллову, 30 – Кошкиной, и 50 – Волкодаву. А вот телезрители поддержали именно иркутскую исполнительницу, отдав Юлии 54,3% голосов, 24,4% – Володаву, 21,3% – Кириллову. В общей сложности, в четвертьфинале Юлия Кошкина набрала 84,3% голосов и уверенно выйдя в полуфинал, еще на шаг приблизилась к победе в "Голосе".

После четвертьфинала, Юлия была в отличном настроении и поделилась своими эмоциями.

- Я счастлива, - говорит Юлия. - Когда увидела эти цифры на экране, почувствовала огромную благодарность всем зрителям за поддержку. даже не знаю, справилась ли я полностью со своей задачей на сегодня. Я полностью погрузилась в эмоцию, которую дала мне эта песня, что в конце я просто обнаружила себя плачущей и не знала что с этим делать.

Напомним, Юлия Кошкина окончила иркутскую музыкальную школу №10, затем музыкальный колледж, а после и Московский государственный институт культуры. Больше года она живет в Москве.

Теперь Юлии осталось сделать два шага до победы в "Голосе". Будем следить за творчеством нашей талантливой землячки и дальше. Кстати, делать это можно не только по телевидению, но в интернете, где Кошкина известна под ником Koshkamoroshka. У нее есть собственный канал на Ютубе, а также часто она ведет прямые трансляции на популярной платформе Twitch. Девушка сравнивает свои стримы с «квартирниками» на удаленке. Благодаря ним ей не требуется постоянная работа, и она полностью посвящает себя музыке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянка Юлия Кошкина растрогала Пелагею до слез песней о мужской измене на шоу «Голос» (Подробности)

Пелагея рассказала, почему выбрала для четвертьфинала шоу «Голос» иркутянку Юлию Кошкину (Подробности)