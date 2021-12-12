Пелагея рассказала, почему выбрала для четвертьфинала шоу «Голос» иркутянку Юлию Кошкину

Юлия Кошкина прошла в четвертьфинал шоу "Голос". Фото: Анна МОМОТ, @arcaasha

Иркутянка Юлия Кошкина продолжает очаровывать жюри в шоу «Голос». Песня американской рок-группы Evanescence «Bring Me To Life» («Верни меня к жизни») произвела настоящий фурор, позволила сибирячке одержать победу на этапе «Нокауты» и пройти в четвертьфинал популярного шоу.

Съемка проходила 18 ноября, поэтому в одном из красных кресел зрители вновь смогли увидеть ушедшего из жизни знаменитого певца и композитора Александра Градского. Но об исходе этого этапа исполнителям, конечно, рассказывать было строго запрещено, поэтому поклонники творчества Юлии Кошкиной до последнего гадали, кого же выберет Пелагея для дальнейшего участия в шоу. А выбор был непростой. Из тройки артисток пройти в следующий этап могла только одна из исполнительниц. «Соперницами» нашей Юлии были Дарья Копейкина из Орска и Юлия Плаксина из Москвы.

И Юлия Кошкина была на высоте, ее вокальные данные покорили членов жюри.

- Юля, то, что вы сотворили эту многочастную историю, форму, вы еще и молоды невероятно, вы максимально сильная солистка и голос у вас потрясающий! – восхитился Дима Билан.

Леониду Агутину добавить к этому было нечего, он согласился с предыдущим оратором. А вот Александр Борисович выделил выступление Дарьи Копейкиной, при этом отметив, что две другие певицы выступили на достойном уровне, и было видно, что для этого проделали большую работу. Выбор победительницы этапа «Нокауты» был все же за Пелагеей и она рассказала, почему пропустила в четвертьфинал именно Юлию.

- Я знаю, что человек, который сейчас со мной останется в проекте, я знаю, что он еще может удивить, она, точнее, и я знаю чем, - начала речь Пелагея. - Поэтому остается в проекте Юлия Кошкина.

Юлия лишь успела произнести «спасибо» и уйти со сцены со слезами радости на глазах. Чем же будут поражать иркутянка вместе с ее наставницей Пелагей? Конечно, снова сокрыто тайнами.

Напомним, Юлия Кошкина стала последней участницей десятого юбилейного сезона шоу «Голос», набранной в команду Пелагеи во время слепых прослушиваний. Она своим голосом покорила тогда всех членов жюри, исполнив песню группы «Альянс» «На заре». Ее мастерством восхитился сам Градский.

- Что понравилось мне в вашем исполнении? То, чего я добиваюсь от очень многих певиц, с которыми мне приходится сотрудничать: вот это вот поджимание пресса и сразу убежали на верхнюю ноту очень точно, - сказал тогда Градский. – Вы молодец!

После этого Юлия уже смогла пройти дальше после этапа «Поединки» и вот теперь «нокаутировала» других участниц по команде. Будем следить за творчеством нашей землячки и дальше. Кстати, делать это можно не только смотря передачу на Первом канале, но в интернете, где Кошкина известна под ником Koshkamoroshka. У нее есть собственный канал на Ютубе, а также часто она ведет прямые трансляции на популярной платформе Twitch.

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