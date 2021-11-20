Иркутянка Юлия Кошкина растрогала Пелагею до слез песней о мужской измене на шоу «Голос»

Иркутянка Юлия Кошкина прошла в следующий этап шоу «Голос». Фото: Анна МОМОТ, @arcaasha

В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос», в котором участники, прошедшие слепое прослушивание, боролись за место в проекте в парах. Согласно правилам, после этого этапа «Голос» должна покинуть половина исполнителей, а в командах остается по шесть человек. В этот вечер к экранам с особым волнением прильнули и жители Иркутской области, ведь должна была решиться судьба нашей землячки – певицы Юлии Кошкиной. Первый этап 26-летняя сибирячка прошла блестяще, вызвав всеобщее восхищение звездного жюри: Александра Градского, Леонида Агутина, Димы Билана и Пелагеи, которая и стала наставником девушки. Юлия, что говорится, запрыгнула в уходящий вагон, и стала последней участницей, ради которой в первом отборочном туре нажали заветную красную кнопку.

До последнего момента иркутянка не раскрывала, на каком языке она исполнит песню в «Поединках». Выпуск программы Юлия смотрела вместе со своими подписчиками во время стрима (видео в прямом эфире –прим.авт) в Twitch.

После нового выпуска шоу "Голос" у Юлии Кошкиной на несколько тысяч увеличилось количество подписчиков. Фото: личный архив Юлии Кошкиной.

- Господи, почему я так волнуюсь? Я же все знаю, - делилась эмоциями сибирячка во время прямого эфира.

Соперницей Юлии Кошкиной во втором отборочном этапе стала москвичка Екатерина Цымлова. Девушки исполнили проникновенную песню «На тропинке, луной запорошенной…», в которой рассказывается история о женской влюбленности и мужской неверности. Во время всего выступления Пелагея подпевала участницам, а в один момент по ее щекам полились слезы, которые певица постаралась быстрее смахнуть рукой – настолько ее растрогало исполнение дуэта. Как только песня закончилась, наставница встала с кресла, чтобы аплодировать Юлии и Екатерине стоя.

- Девоньки, во-первых спасибо вам большое за то, что мы сегодня здесь услышали, - обратилась к певицам Пелагея. – Я просто умылась слезами из-за вас.

- И сейчас наставница назовет того, кто будет двигаться в проекте дальше, - объявил ведущий Дмитрий Нагиев.

После нескольких секунд интриги Пелагея заключает: «В проекте остается Юля». Судя по уверенному голосу певицы, кажется, что она ни на минуту не сомневалась, кто станет победителем. Вместе с иркутянкой в команде остались Александр Волкодав, Светлана Малюткина. Вторую часть поединков покажут на Первом канале 26 ноября.

Напомним, Юлия родилась в Иркутске. Корреспонденту «КП»-Иркутск она призналась, что в семье она стала первой, кто связал жизнь с музыкой. Впервые интерес к пению появился у девочки в три года – малышка слушала пластинки, пытаясь повторять песни. Сибирячка окончила иркутскую музыкальную школу №10, затем музыкальный колледж, а после и Московский государственный институт культуры. Сейчас Юлия чуть больше года живет в Москве. В интернет-пространстве она известна как koshkamoroshka. Талантливая девушка ведет прямые эфиры, в которых поет, рисует, играет в игры, собирает пазлы и просто общается с подписчиками, которые отправляют ей донаты, то есть любые суммы денег. К слову, после выхода нового выпуска шоу «Голос» за Юлией в YouTube стало наблюдать на 5 тысяч человек больше. Девушка сравнивает свои стримы с «квартирниками» на удаленке. Благодаря ним ей не требуется постоянная работа, и она полностью посвящает себя музыке.

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