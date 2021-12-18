В Чите двухлетний ребенок умер после операции в частной клинике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Забайкалье следователи выясняют подробности загадочной смерти 2-летнего ребенка. Мальчик умер после операции в одном из частных медицинских центров Читы. По предварительной информации, это была стоматологическая клиника. По еще одной пока неподтвержденной информации, трагедия произошла еще в середине ноября.

- По факту гибели ребенка начата проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Выясняются все обстоятельства трагедии и проводятся экспертизы.

Следователи уже опросили родителей мальчика, а также руководство и персонал той самой клиники. Из медцентра для изучения изъяли документацию. Будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно позднее.

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