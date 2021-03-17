Скончался 6-летний мальчик, выпавший из окна третьего этажа читинской больницы Фото: Александр ГЛУЗ

Трагические новости пришли из Забайкалья. В Чите умер 6-летний мальчик, который месяц назад выпал из окна третьего этажа Детской краевой клинической больницы. Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этом случае, произошедшем 7 февраля. Мальчик, которого за день до этого, госпитализировали без родителей, так как у его мамы не было отрицательных результатов анализа на коронавирус, пошел в туалет и по дороге зашел в одну из рабочих комнат персонала. Там он залез на окно, открыл его и выпал. Об этом рассказывал главврач больницы Владимир Комаров.

Больше месяца врачи боролись за жизнь малыша. Все это время он находился в реанимации с различными травмами. Несмотря на усилия медиков, 11 марта мальчик скончался. Точные причины смерти станут известны после проведения судмедэкспертизы.

- Полная картина трагедии выясняется, - прокомментировали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – В том числе то, как мальчик оказался без присмотра и вошел в это помещение. Следователи изучают документацию, регламентирующую работу персонала больницы по оказанию помощи и обеспечению безопасности пациентов. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Еще в день происшествия в больнице объяснили, что ребятишки старше 4 лет могут находиться без родителей, если позволяет состояние здоровья. По новым санитарным правилам, пребывание в больнице возможно только с отрицательным результатом теста на COVID-19. Как оказалось погибшего ребенка такой результат был. Мама мальчика должна была быть госпитализирована, после исследования на коронавирус.

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