Иркутские компании заманивают уволившихся сотрудников повышением зарплаты Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если в период пандемии некоторые иркутские компании вынуждены были сокращать свои штаты, то теперь многие из них, наоборот пытаются вернуть даже уволившихся сотрудников. Это во время своего очередного исследования выяснил сервис Суперджоб. Во время опроса горожан, выяснилось, что 42% иркутян, которые были уволены, уже получили приглашение вернуться на работу обратно. Но соглашались на такие предложения лишь 16%.

- За 2021 год приглашать бывшего сотрудника вернуться на прежнее место доводилось за 38% работодателей из Иркутска, - сообщает Суперджоб, ссылаясь на свои опросы. – По сравнению с доковидным 2019 годом, предлагать работу ранее уволившимся специалистам стала в полтора раза более распространенной

То, что рынок труда теперь на стороне соискателя, показывает следующий факт. Среди причин повторных трудоустройств называют не только нехватку достойных кандидатов, но и повышение зарплат, которые теперь обещают компании будущему сотруднику. Правда, из 42% тех, кто получил подобные предложения, 26% все равно отказались.

- Наиболее распространенными причинами для возвращения были достойная зарплата (39%), повышение в должности (15%) и хороший коллектив (13%), - сообщает Суперджоб. - Отказывались же вернуться в свою старую компанию чаще всего из-за маленькой зарплаты (27%), плохих условий (14%) и удовлетворенности новой работой (12%).

Чаще всего иркутян мотивирует вернуться на прежнюю работу повышение зарплаты. В этом признались 54% опрошенных. Причем, большинство из них горожане старше 45 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы соцвыплаты, которые жители Иркутской области теперь будут получать через ПФР (Подробности)