Конный спорт в Иркутске: с чего начать и где заниматься

Состязаний в конном спорте много. К официальным олимпийским спортивным дисциплинам относятся такие, как выездка, конкур (прыжки через препятствия), а также конное троеборье (конкур, манежная езда и кросс по пересеченной местности). Кроме этого есть много других, не менее увлекательных: дистанционные пробеги, рейнинг (ковбойская езда, где всадник управляет конем одной рукой), вольтижировка, джигитовка и другие.Конный спорт в Иркутске -это увлечение многих.

Доверие и еще раз доверие

Но начнем с азов. Если вы никогда не сидели на лошади, то на первом занятии вам придется поухаживать за животным. Тренер покажет, как надеть седло, кормить скакуна, гладить. Все это делается для того, чтобы между человеком и конем установился контакт, ведь только при условии полного доверия может получиться отличный спортивный тандем. Но и мастерство всадника как раз заключается в том, чтоб уметь оседлать любую лошадь. Именно для этого на тренировках в разные дни вам будут предлагать разных коней. И только потом, когда наставник допустит вас на соревнования, вы сможете выбрать то животное, с которым вам больше всего хочется работать.

Конный спорт в Иркутске : Все возрасты покорны

Конный спорт в Иркутске – это не только физические нагрузки, но и общение с благородным животным, прогулки на свежем воздухе. Все это делает жизнь разнообразнее, интереснее и, возможно, даже наполняет ее новым смыслом. Полезно это и для детей, поэтому неудивительно, что родители стараются познакомить их с животными и приводят на ипподром.

- На занятия верховой ездой мы допускаем детей с 5 - 6 лет, но на ипподроме также есть пони-клуб – там первые азы осваивают даже 4-летние малыши, - рассказывает главный тренер клуба «Иркония» Марина Пампура. - Для взрослых ограничений по возрасту нет. Ко мне лично приходили обучаться с нуля люди в возрасте 77 и 83 лет, и, что самое интересное, такие непростые навыки, как садиться на коня и слезать с него, они освоили даже быстрее молодых. Запретом для конного спорта могут стать только противопоказания врачей.

Если проблем со здоровьем нет, то верховая езда только улучшит его. Занятия укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшают осанку и даже память. Ведь развиваются не только физические данные, но и интеллект: спортсмену нужно запоминать, как называются части седла, как правильно разбирать уздечку и многое другое.

Конный спорт в Иркутске : в джигиты я пойду – пусть меня научат!

Джигитовка в Иркутске. Фото Софии ГОНЧАРОВОЙ

В официальную классификацию Международной федерации конного спорта джигитовка вошла совсем недавно - в 2017 году, и не упомянуть о ней просто нельзя, настолько зрелищны показательные выступления и соревнования этих спортсменов. Джигитовка - это езда на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические и акробатические трюки. И в Иркутске можно этому научиться - в городе вот уже 5 лет работает специализированная школа.

- В старину ребенка на коня садили уже в 3 года, - рассказывает тренер регионального отделения Всероссийской федерации конно-спортивной джигитовки и тентпеггинга Софья Гончарова. – Сейчас, конечно, такой необходимости нет. Обучать детей джигитовке мы советуем уже с осознанного возраста, то есть с 10 - 13 лет. Главное, чтобы это было их личным выбором. Иначе когда станет тяжело, а тяжело станет, они просто не захотят больше ходить на тренировки.

Словом, направление непростое, но зато увлекательное! Джигитовка «воскрешает» во всадниках забытые некогда военные навыки: стрельбу из лука на коне, езду спиной вперед на лошади, да так, чтобы можно было отстреливаться от противника, уворачиваться от стрел и многое другое. В школе обучают таким направлениям, как собственно сама джигитовка, фланкировка (езда с шашкой, которая подразумевает искусное владение этим оружием), конная стрельба из лука, верховая езда. Кстати, посещают занятия не только молодые люди, но и немало девушек.

КОНКРЕТНО

Конный спорт в Иркутске

Что нужно для занятий:

- удобная одежда, не сковывающая движений;

- перчатки;

- сапоги на небольшом каблуке или ботинки с крагами.

Лошадь, а также амуницию (седло, уздечку, каску) вам предоставят для тренировок в клубах. В дальнейшем можно купить белые бриджи, белую водолазку или рубашку, редингот («сюртук» для выступлений и соревнований).

Успех в конном спорте возможен только при полном доверии в спортивном тандеме. Фото Елизаветы ГРИНБЕРГ

НА ЗАМЕТКУ

Конный спорт довольно дорогой. Стоимость одного занятия в среднем составляет 1000 рублей - где-то дешевле, где-то дороже. Если финансы поют романсы, а желание стать всадником есть, даем подсказку: можно попроситься на конюшню… волонтером! Будете помогать в уборке и уходе за лошадьми, а в обмен (по договоренности) иногда кататься на конях или даже (тут опять же как договоритесь) получить пару уроков верховой езды.

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Реабилитация инвалидов при помощи верховой езды также практикуется в Приангарье. Один из центров по работе с такими всадниками – Фонд Тихомировых расположен в селе Грановщина Иркутского района. Доказано, что занятия с лошадьми благотворно влияют на психическое и физиологическое здоровье, помогают лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, способствуют обретению душевного равновесия. А еще по адаптивному конному спорту в мире проводятся престижные турниры, такие, например, как Паралимпийские и Специальные Олимпийские игры.

КОНКРЕТНО

Где заниматься:

Конноспортивный клуб «ИРКОНИЯ», г. Иркутск

Тел. 8-902-170-87-80.

Иркутская школа джигитовки, г. Иркутск

Тел. 8-950-11-505-11 (писать сообщения в WhatsApp).

Клуб любителей верховой езды «КАВАЛЬКАДА», г. Иркутск

Тел. 8-914-899-92-29.

Конноспортивный клуб «АРГАМАК», г. Иркутск

Тел. 8-914-923-12-93.

Студия верховой езды «ЗОЛОТОЙ МУСТАНГ», г. Иркутск

Тел. (3952) 62-99-82.

Детско-юношеский конноспортивный центр «БАЙКАЛЬСКИЙ», г. Иркутск

Тел. 8-964-650-06-26.

Конный центр Фонда Тихомировых, с. Грановщина

Тел. (3952) 72-73-73.

Конноспортивный центр «КИННАР», пос. Мамоны

Тел. 8-902-177-69-46.

Конноспортивный комплекс «ПИВОВАРОВСКИЙ», с. Пивовариха

Тел.: (3952) 96-71-71, 8-924-602-40-11.

Конноспортивный клуб VITAHORSE, с. Хомутово

Тел. 8-902-578-87-50.

Байкальский центр ездового спорта, пос. Листвянка

Тел. 8-950-084-08-88.