88 звонков двум должникам: за назойливость коллекторов из Бурятии оштрафовали на 200 тысяч рублей

- Бабуля, верни деньги, и побыстрее! - три недели подряд названивали коллекторы пожилой жительнице Улан-Удэ.

- Да отдам я все до копеечки, отдам, - чуть не плача, отвечала пенсионерка.

А потом и вовсе перестала принимать звонки с незнакомых номеров. Телефон буквально разрывался от входящих вызовов. Ни днем, ни ночью никакого покоя! Понятно, что от кредита перед банком никуда не денешься, платить надо. Но и чересчур донимать должников вышибалы не могут - таков закон. Вот и не выдержала пожилая женщина, да пошла с жалобой в службу судебных приставов.

И не зря. Оказалось, что это коллекторское агентство из Новосибирска перекупило ее долг перед банком. И те же самые вышибалы обрывали трубку еще одному сибиряку. Он просрочил сразу четыре долга перед микрофинансовыми организациями. О каких суммах речь - история умалчивает.

- За три недели на телефоны двух должников в общей сложности поступило 88 звонков от коллекторов! - рассказывают в УФССП по Бурятии. - Это незаконно. В итоге коллекторское агентство, которое работает официально и имеет больше 80 филиалов по всей России, суд оштрафовал на 200 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Что незаконно в отношении должников

• В paбoчиe дни коллекторы могут встречаться с ними, звонить и присылать смс-ки c 8 дo 22 часов. В выxoдныe и пpaздники – c 9 дo 20 часов. Звонить по ночам запрещено.

• Встречи с должником могут быть раз в неделю. Звонки - один раз в сутки, два раза в неделю, восемь - в месяц. Смс-ки - дважды в день, четырежды в неделю и 16 раз в месяц. Если телефон разрывается от звонков и сообщений, стоит обратиться в службу судебных приставов.

• Моральное давление на должника, угрозы ему и близким, порча вещей и применение физической силы - недопустимы!

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