2020-04-10T08:06:15+03:00
Происшествия

88 звонков двум должникам: за назойливость коллекторов из Бурятии оштрафовали на 200 тысяч рублей

Вышибалы три недели донимали мужчину и пенсионерку из Улан-Удэ
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
За назойливость коллекторы заплатят 200 тысяч рублей штрафа.За назойливость коллекторы заплатят 200 тысяч рублей штрафа.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

- Бабуля, верни деньги, и побыстрее! - три недели подряд названивали коллекторы пожилой жительнице Улан-Удэ.

- Да отдам я все до копеечки, отдам, - чуть не плача, отвечала пенсионерка.

А потом и вовсе перестала принимать звонки с незнакомых номеров. Телефон буквально разрывался от входящих вызовов. Ни днем, ни ночью никакого покоя! Понятно, что от кредита перед банком никуда не денешься, платить надо. Но и чересчур донимать должников вышибалы не могут - таков закон. Вот и не выдержала пожилая женщина, да пошла с жалобой в службу судебных приставов.

И не зря. Оказалось, что это коллекторское агентство из Новосибирска перекупило ее долг перед банком. И те же самые вышибалы обрывали трубку еще одному сибиряку. Он просрочил сразу четыре долга перед микрофинансовыми организациями. О каких суммах речь - история умалчивает.

- За три недели на телефоны двух должников в общей сложности поступило 88 звонков от коллекторов! - рассказывают в УФССП по Бурятии. - Это незаконно. В итоге коллекторское агентство, которое работает официально и имеет больше 80 филиалов по всей России, суд оштрафовал на 200 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Что незаконно в отношении должников

• В paбoчиe дни коллекторы могут встречаться с ними, звонить и присылать смс-ки c 8 дo 22 часов. В выxoдныe и пpaздники – c 9 дo 20 часов. Звонить по ночам запрещено.

• Встречи с должником могут быть раз в неделю. Звонки - один раз в сутки, два раза в неделю, восемь - в месяц. Смс-ки - дважды в день, четырежды в неделю и 16 раз в месяц. Если телефон разрывается от звонков и сообщений, стоит обратиться в службу судебных приставов.

• Моральное давление на должника, угрозы ему и близким, порча вещей и применение физической силы - недопустимы!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ваша дочь в розыске за долги, заплатите по-хорошему": коллекторов из Иркутска оштрафовали на 400 тысяч за звонки заемщикам

Вышибалы звонили им по пять раз в день, при норме – один (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите ее нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах на выплату заработной платы сотрудникам
Акция "Губернаторский дневник" 2020: награждение победителей перенесено
Свежий выпуск "КП" бесплатно с доставкой домашней китайской еды от ресторана "KungFu"
Лесной пожар потушили в 7 километрах от поселка Мельничная Падь
Число заболевших коронавирусом 10 апреля увеличилось до 22 в Иркутской области
Кабель и детали двигателей на 400 тысяч украли в порту в Иркутской области
Ректор ИГМУ Игорь Малов о коронавирусе:« У нас формируются внутренние очаги инфекции»
За сутки в России обнаружили 1459 новых случаев заболевания коронавирусом
Выборы ректора ИГУ из-за коронавируса перенесены на 13 мая
Игорь Николаев опубликовал фотографию из больницы в Коммунарке
Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции в Иркутске после 12 апреля: "Мы рассматриваем варианты"
Еще у 20 жителей Иркутской области подозревают коронавирус
Деятельность подпольного казино раскрыли полицейские в Чунском районе
Мужчина с татуировкой в виде волчьего оскала пропал без вести в Шелехове
Иркутские школьники начнут получать продуктовые наборы с 13 апреля
Благотворительный фонд Юрия Тена: 25 лет с честью делаем свою работу
Врачей скорой помощи в Иркутске проверят на коронавирус
Индекс самоизоляции 9 апреля в Иркутске: на улицах есть прохожие
70-летняя пенсионерка из Братска госпитализирована с подозрением на коронавирус
Онлайн-урок по оказанию первой помощи проведет для иркутян МЧС