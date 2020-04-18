2020-04-18T12:12:24+03:00
Общество

Пасхальная служба в Иркутске 18 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из храма Казанской иконы Божией матери

Прямая трансляция пасхальной службы в Иркутске начнется 18 апреля 2020 года в 23.00 в режиме онлайн в храме Казанской иконы Божией матери
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Пасхальная служба в Иркутске 18 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из храма Казанской иконы Божией матери.Пасхальная служба в Иркутске 18 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из храма Казанской иконы Божией матери.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пасхальная служба в Иркутске 18 апреля 2020 это большое событие для православных горожан. И даже такая большая беда, как коронавирус, не может затмить его. Именно поэтому организована прямая онлайн-трансляция из храма Казанской иконы Божией матери. Чтобы жители города, молясь дома, были одновременно и в церкви. Да, из-за тяжелой ситуации Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще в марте призвал христиан воздержаться от посещения храмов и привел в пример жизнь преподобной Марии Египетской, она спасла свою душу, прожив всю жизнь одна в пустыне.

«Пример прп. Марии Египетской говорит о том, что в отдельных, исключительных ситуациях (в подобной ситуации находимся сейчас и мы) воздержание от молитвы в храме не будет грехом, не будет мешать духовной жизни, - такое обращение к верующим от митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана мы видим и на сайте иркутской епархии. –«В особенной степени наш призыв обращен к пожилым людям, а также к имеющим хронические заболевания – к тем, для которых данная инфекция представляется наиболее опасной».

До последнего и священнослужители и верующие надеялись, что прийти в храмы в праздник будет возможно. Но после совещания в штабе противодействия распространения коронавирусной инфекции в регионе, после консультаций с эпидемиологами было принято решение, что Пасхальная служба в Иркутске 18 апреля 2020 начнется при закрытых дверях. Но прямая онлайн-трансляция из храма Казанской иконы Божией матери для всех, кто готов принять в ней участие онлайн, пройдет на ведущих телеканалах области и, конечно, на сайте «Комсомольской правды».

Увидеть сможете и службу, и Крестный ход. Правда, не только Пасхальная служба в Иркутске 18 апреля 2020 будет не совсем обычной, но и сам Крестный ход. В полночь пойдут крестными ходами вокруг храмов, распевая «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем тебе славити», не прихожане, а священники.

По-другому никак нельзя. Слишком высока опасность болезни. Но праздник Светлого Христова Воскресенья все верующие смогут встретить, соблюдая режим безопасности во время пандемии коронавируса. Будьте с нами на прямой трансляции пасхальной службы в Иркутске, которая начнется 18 апреля 2020 года в 23.00 в режиме онлайн в храме Казанской иконы Божией матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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